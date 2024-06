El juez que instruye el caso Negreira ha citado a declarar como imputados a los ex presidentes del Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, por los pagos que emitieron al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Jose María Enríquez Negreira, durante sus respectivos mandatos. Además, Joaquín Aguirre ha llamado al hijo del ex árbitro, Javier Enríquez Romero, y a los antiguos directivos culés Albert Soler y Óscar Grau.

Después de que el pasado 31 de mayo la Audiencia de Barcelona exculpara a Joan Laporta por la prescripción de los pagos a Negreira de su primer mandato (2008-2010), este miércoles se abre un nuevo capítulo en el caso que ha sacudido a toda la estructura del fútbol español. Y es que los dos anteriores presidentes del Barça, que también efectuaron pagos a Negreira, pasan a estar investigados por la presunta influencia que pudieran ejercer con estos sobre el colectivo arbitral.

Rosell, presidente de la entidad de 2010 a 2014, y Bartomeu, de 2014 a 2020, se suman a la lista de citados por Aguirre, que hasta el momento únicamente había pedido la declaración del propio Negreira, sin éxito, porque se acogió a su derecho a no declarar alegando problemas de memoria. También lo hace el hijo del ex vicepresidente y número dos del CTA, Javier Enríquez Romero, encargado de impartir coaching a varios árbitros y redactor de los únicos informes que pidió el Barcelona de los que hay constancia.

Y cerrando la lista de imputados encontramos a Albert Soler, antiguo director de relaciones institucionales y director de deportes profesionales del club, y Óscar Grau, CEO del Barça hasta abril de 2021, un mes después de la reentrada de Laporta en la presidencia. Según El Mundo, diario que ha adelantado esta información, el titular del Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona destaca que próximamente serán informados de la fecha en la que ofrecerán sus testimonios.

El caso Negreira va para largo

Como decimos, la decisión del juez llega unas semanas después de que la Audiencia de la Ciudad Condal descartara la existencia de delitos de cohecho y blanqueo de capitales y exculpase al actual presidente por los pagos prescritos a Negreira durante su primera etapa al frente de la entidad. Esta decisión judicial dará lugar a nuevos testimonios que, a falta de conocer la fecha exacta, serán fundamentales para llegar al fondo de este asunto.

Aguirre, instructor de la causa, no cesa en su investigación por delitos como corrupción deportiva o falsedad y continúa acreditando que el Barça pagó cerca de ocho millones de euros al ex vicepresidente del CTA durante dos décadas con la clara intención de influir en las decisiones arbitrales a favor del equipo culé.

El ex vicepresidente del CTA no declaró

Hasta el momento, el único de los investigados que ha comparecido en la causa ha sido el ex árbitro José María Enríquez Negreira, que el pasado 19 de marzo se limitó a comunicar al juez que se acogía a su derecho a no declarar.

El que fuese número 2 de los árbitros durante dos décadas cobró del Barcelona más de 7,6 millones de euros por una serie de informes que no existieron. El trencilla confesó anteriormente a la Agencia Tributaria que el club azulgrana le contrató para «asegurarse la neutralidad» con el estamento arbitral.