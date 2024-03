La mujer de Negreira a OKDIARIO: «Soy culé, pero no van a encontrar pruebas contra él»

«Soy culé y no van a encontrar pruebas contra él», así de tajante se ha mostrado Ana, la mujer del ex árbitro José María Enríquez Negreira, en una conversación con OKDIARIO a las puertas de su casa de Barcelona, después de que su marido se negara a declarar ante el juez por los pagos millonarios del Fútbol Club Barcelona. La esposa del ex número dos de los árbitros españoles durante casi dos décadas ha defendido a Negreira dejando claro que no podía declarar ante el juez por motivos de salud. Por su parte, Enríquez Negreira se apoyaba en el hombro de su mujer y escuchaba la conversación, sosteniendo en sus manos el periódico de referencia del Barça: el diario Sport.

OKDIARIO se ha trasladado hasta la Ciudad Condal para encontrar al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en un día clave para el caso Negreira. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, le había citado para que rindiera cuentas en la investigación judicial de los presuntos cobros que recibió por parte del Barcelona. Tal y como adelantó este periódico, Negreira no ha declarado al padecer una enfermedad degenerativa. «Está diagnosticado con nivel 4 de alzhéimer, no recuerda muchas cosas, te habla de mi vida como si fuera la suya», relata su mujer en una conversación con este periódico en su portal, mientras Enríquez Negreira guarda silencio.

Para acreditar este diagnóstico, su familia ha presentado un informe médico. También los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cataluña examinaron al ex colegiado. La primera vez que acudió a esta visita, Enríquez Negreira sufrió una caída que fue captada por los objetivos de los medios de comunicación. El que fuera vicepresidente del CTA iba acompañado de su mujer y tropezó con uno de los adoquines, cayendo al suelo y dando media vuelta. Días después, José María y su mujer volvieron a acudir a este centro ubicado en Barcelona para un segundo examen con total discreción, esquivando a la prensa.

Estos informes médicos no le han servido al colegiado para evitar su declaración ante el juez. «No ha dormido en toda la noche», explica su mujer, a la vez que relata que en su entrada en la Ciudad de la Justicia han sido «avasallados» por los medios de comunicación. «El año pasado fue bestial, ahora se ha calmado un poco la cosa, pero, en días como hoy, la prensa no nos deja ni entrar con normalidad al juzgado», explica Ana.

El escándalo Negreira

Negreira fue encargado de impartir justicia en 132 partidos en los que mostró 433 cartulinas amarillas y 50 tarjetas rojas. Su primer encuentro lo arbitró con 34 años, mientras que colgó el silbato a los 46 años. Tras ello, se convirtió en vicepresidente del CTA, cargo que ejerció de forma ininterrumpida hasta el final de la temporada 2017-2018.

Hace poco más de un año, el 15 de febrero de 2023, estalló el escándalo. Una investigación de la Agencia Tributaria acreditó que el Barcelona había pagado a José María Enríquez Negreira un total de 1,4 millones de euros durante los años 2016 y 2018, cuando era vicepresidente de los árbitros. Después, se conocería que el periodo en el que el Barça tuvo a Negreira se remonta a 2001 y que la cantidad total ascendía a 7,6 millones a lo largo de esos 17 años.

El juez aceptó dos denuncias contra el ex vicepresidente del CTA por corrupción deportiva en el marco de supuestos pagos para beneficios arbitrales durante más de dos décadas. Negreira contaba entonces con 77 años y ya se había retirado del mundo del fútbol. Sin embargo, la causa le salpicó como el principal imputado en el procedimiento.

«Todo este escándalo nos encontró en Alicante, me da mucha pena que se le vaya a recordar sólo por el caso Negreira en vez de por haber sido el mejor árbitro que ha tenido el fútbol español», explica Ana a OKDIARIO.

Pese a lamentar lo ocurrido, su esposa explica tajante a este periódico que el instructor no va a hacerse con una sola prueba que incrimine a Enríquez Negreira. «El juez ve un campo de flores, pero no va a encontrar la margarita que sirve de prueba para declararle culpable», asegura Ana mientras su esposo asiente apoyándose en su hombro.