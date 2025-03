Flick rebaja la euforia: «La Champions es el trofeo más complicado de ganar»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic tras eliminar al Benfica y clasificarse a los cuartos de final de la Champions League. El equipo culé venció al cuadro luso gracias a un doblete de Raphinha y otro golazo de Lamine Yamal (3-1).

«Estoy contento, hemos respetado al Benfica, han hecho un trabajo estupendo, nos lo han puesto difícil, pero lo hemos hecho muy bien. Hacía tiempo que Lamine no marcaba y está contento porque ha sido un gol muy importante. Tenemos que mirar hacia los cuartos, ya veremos contra quién jugamos. Es el trofeo más complicado que podemos ganar, pero podemos conseguirlo», comenzó afirmando el entrenador del Barcelona ante los medios de comunicación.

«Es importante mirar quién nos toca en cuartos de final (Borussia Dortmund o Lille tras el 1-1 de la ida en Alemania) porque la Champions es un objetivo, sí, pero es el trofeo más complicado de ganar. Esperamos que podemos conseguirlo», repitió.

«Carles siempre estará con nosotros, siempre tendrá un lugar en el equipo», comentó Hansi Flick sobre la dolorosa pérdida del doctor del primer equipo. «Es bueno que los jugadores se vean capaces de ganar la Champions porque significa que confían en lo que estamos haciendo, pero mi trabajo es centrarles en el siguiente partido», dijo.

Sobre Pedri: «Pedri está al 100% y es increíble ver lo que hace con, pero también sin el balón. Pedri es el mejor del mundo en su posición».

«Lo que vemos en cada entrenamiento y en cada partido es que los jugadores disfrutan y que los fans se lo pasan bien», expresó sobre su equipo el técnico alemán.

«No miro el pasado. No me importa, yo no estaba aquí. Nosotros tenemos una idea de como queremos jugar y los jugadores nos creen», dijo Hansi Flick en rueda de prensa. «El buen ambiente en el vestuario es parte del buen momento que vivimos», añadió.