Flick juega al engaño con Araujo y descarta a Raphinha en la convocatoria del Barcelona contra el Osasuna

Sorpresa en la convocatoria del Barcelona contra Osasuna. Ronald Araujo ha entrado en la lista de 23 convocados, a pesar de que Hansi Flick lo descartó a él y a Raphinha en la previa del choque de la jornada 27 de la Liga. Finalmente, el uruguayo sí que ha sido incluido en la convocatoria, mientras que el brasileño se ha quedado fuera para recuperarse bien del largo viaje realizado tras jugar con Brasil en este parón de selecciones.

«Raphinha y Araujo no formarán parte del equipo mañana. Tienen un vuelo muy largo y se tienen que recuperar», señaló el técnico del Barcelona al ser preguntado por los dos internacionales sudamericanos, que todavía no se habían incorporado a la dinámica del club azulgrana tras viajar con Uruguay y Brasil respectivamente. En el caso del central uruguayo, Marcelo Bielsa optó por cuidarle y no le dio ni un minuto en el empate contra Bolivia que confirmaba el pase de Argentina al Mundial.

Araujo se pasó los 90 minutos en el banquillo, aunque venía de disputar todo el encuentro en la derrota frente a Argentina en Montevideo. Nada más acabar el compromiso de Uruguay frente a Bolivia, el jugador del Barcelona hizo media hora en coche hasta el aeropuerto de La Paz para coger un vuelo de vuelta a España. Primero viajó en un vuelo privado hasta Buenos Aires durante más de cinco horas, donde se encontró con Raphinha bien entrada la madrugada (hora española) para coger un avión a la Ciudad Condal.

Es por eso por lo que Flick no quería contar con ninguno de los dos jugadores internacionales, ya que tenían un vuelo muy largo hasta Barcelona y prefería que descansaran. Pero la necesidad de incluir centrales ha llevado al técnico azulgrana a tirar del uruguayo en la convocatoria del Barcelona. Una lista a la que también regresa Íñigo Martínez, ya recuperado de su «parameniscitis interna en su rodilla derecha remitida». El central vasco ha recibido el alta médica y está listo para volver a jugar.

Así, la convocatoria del Barcelona contra Osasuna está formada por los siguientes 23 futbolistas: Hansi Flick ha podido confeccionar una lista de 23 futbolistas, que es esta: Cubarsí, Balde, R. Araujo, I. Martinez, Gavi, Ferran, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermín, Pau Víctor, Lamine Yamal, Olmo, F. De Jong, Koundé, Eric, Szczęsny, Kochen, H. Fort, Gerard Martín y Alexis Olmedo.