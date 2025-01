El Barcelona humilla a un desastroso Valencia

El Barcelona humilló a un Valencia desastroso (7-1) para mantener la tercera plaza (42 puntos) y quedarse a tres puntos del Atlético y a siete del Real Madrid. El cuadro valencianista le hizo pasillo y a los ocho minutos ya habían encajado dos goles. La manita llegó antes del descanso. Luego llegaron dos más. Los de Flick estuvieron muy inspirados, aunque jugaron sin rival.

Con esta victoria, el Barcelona vuelve a ganar en Montjuic en Liga después de tres partidos y corta la mala dinámica liguera con una goleada de escándalo. Fermín López anotó un doblete, De Jong abrió la lata, Ferran Torres hizo otro, Raphinha otro y Lewandowski se sumó a la fiesta goleadora. El gol del honor por parte del Valencia lo hizo Hugo Duro.

Hansi Flick volvió a sorprender con su alineación contra el Valencia. Las rotaciones estaban cantadas y la baja de Pedri era segura. Ferran, De Jong, Fermín y Eric García entraron en el once dando descanso a Lewandowski, Araujo o Gavi. Pero la sorpresa estuvo otra vez más en la portería. El técnico alemán volvió a apostar por Szczesny a pesar de sus dos graves fallos en Lisboa.

El Barcelona homenajeó a la Comunidad Valenciana por las víctimas de la DANA y el Valencia se dejó homenajear con un inicio de partido dantesco. A los tres minutos de juego ya ganaba el Barça. Lamine Yamal puso un gran centro al área y De Jong apareció como nueve aprovechando el desastroso hueco que dejaron los centrales valencianistas. El holandés controló y rápidamente la mandó a guardar para hacer el 1-0 en Montjuic.

Los últimos tres partidos de Liga que se habían visto en Montjuic eran derrotas del Barcelona. Y eso el equipo culé lo quería cambiar contra el Valencia. Tampoco tenía margen de error con el Real Madrid a diez puntos antes de comenzar el duelo. El inicio azulgrana fue apabullante con otro disparo de Raphinha poco después al lateral de la red. Los de Flick eran muy superiores y querían ganar el partido por la vía rápida.

El Valencia no se presenta

El partido duró ocho minutos. El tiempo que tardó el Barcelona en meter el 2-0. Lo hizo Ferran Torres, pidiendo perdón a su ex equipo. Balde puso un centro perfecto y otra la defensa del Valencia se durmió, dejó al delantero culé totalmente solo y Ferran no perdonó con un sutil remate de primeras. Esta vez sí fue el tiburón y los de Flick ya tenían el partido en su mano.

El Valencia no se presentó en Montjuic. No tenía ganas de jugar y antes de empezar ya había dado el partido por perdido. Eso provocó que a los 14 minutos de juego llegase el 3-0. Una locura. Fermín mandó un balón largo a la espalda de una defensa que era un desastre. La pelota la cogió en carrera Raphinha, se fue del portero rival, y no falló. El brasileño está imparable y el Barça estaba humillando al cuadro valencianista.

Manita al descanso

El festival del Barcelona no se detuvo. El 4-0 llegó a los 25 minutos de juego. Justo antes, el VAR se apagó para no pitar un claro penalti de Casadó a Almeida. No le salía nada al Valencia. El cuarto del Barça lo hizo Fermín tras un pase brillante en largo de Cubarsí. El andaluz hizo un control perfecto y la puso en la escuadra. El tanto fue anulado, pero segundos después el VAR dictaminó que estaba en posición legal. El baño era tremendo. 4-0 en menos de media hora. Ferran perdonó el quinto en el minuto 27 en una jugada clamorosa.

La primera parte tuvo más polémica. Hugo Duro fue derribado en el área por Szczesny y Soto Grado pitó penalti. El portero polaco había cometido otra grave pifia. Pero el VAR llamó al árbitro por una falta previa de Gayá a Koundé y este anuló la pena máxima. El Valencia, que estaba siendo un desastre, también estaba gafado. Y siendo perjudicado.

Justo antes del descanso, en el tiempo de descuento, el Barcelona metió la manita. Raphinha volvió a deshacer la defensa del Valencia y remató al poste. El rechazo le cayó a Fermín y de primeras marcó el 5-0. Doblete para el andaluz y goleada de escándalo en solamente 45 minutos.

Lewandowski quiere el pichichi

El Valencia salió algo más metido en el partido en la segunda mitad y en el minuto 59 marcó el gol del honor. Era el 5-1 obra de Hugo Duro que estaba siendo de lo único positivo para el cuadro visitante. Un minuto después, Flick empezó a mover el banquillo. Descansos para Balde y Raphinha, y Lewandowski y Gerard Martín entraron al campo.

El Barça había aflojado en la segunda mitad. No necesitaba correr más. El partido estaba acabado. Pero Robert Lewandowski quería su gol. Tras los tres goles de Mbappé en Valladolid, el delantero polaco no quería arriesgar y necesitaba aumentar la distancia con el francés en su lucha por el pichichi. Tardó seis minutos en marcar. Recibió un gran balón de Fermín y la mandó a guardar de primeras. Gol de nueve puro.

Pau Víctor y Héctor Fort entraron en el minuto 71 por Lamine Yamal y Koundé. Y poco después le anularon un gol al Valencia por fuera de juego. El que volvió a marcar fue el Barcelona. El 7-1. Ferran centró y Tárrega se la metió en su propia portería. Un desastre el cuadro che. Pablo Torre entró por De Jong después.