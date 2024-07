El Barcelona hace el ridículo con la venta de camisetas de Lamine Yamal

El Barcelona no está sabiendo aprovechar el boom de Lamine Yamal. Todo, por la guerra creada de la nada por Joan Laporta con Nike, que ha llevado a que el club aún no haya presentado las equipaciones de la próxima temporada, cuando queda un mes para que empiece. Con el joven jugador disparando la venta de todo tipo de productos con su nombre, la entidad azulgrana no está pudiendo sacar un rendimiento que, además, en la situación en la que están, sería realmente buena para las arcas.

Lamine Yamal está de moda y prueba de ello es la cantidad de camisetas de la selección española que se han vendido con su nombre durante y después de la Eurocopa. El 19 del canterano culé es uno de los números que más se ven en las elásticas de la España campeona de Europa. Pero desde Barcelona, no están sabiendo encauzar el auge de su jugador hacia su propio merchandising, puesto que por el momento sólo comercializan los productos del año pasado.

Para colmo, el club anunciado que el próximo curso Lamine Yamal lucirá el mismo dorsal que ha llevado con la selección, el 19. Un cambio que no están explotando, puesto que al poderse comprar únicamente las equipaciones de la temporada que acaba de terminar, la serigrafía que acompaña al jugador aparece con el número 27.

El principal problema reside en que el Barcelona está en guerra con la firma que le viste. Laporta se ha tirado todo el año amenazando con una posible ruptura con Nike, alegando que no les pagan lo que deberían. Quieren un contrato a la altura del que tiene el Real Madrid con Adidas cuando los éxitos del Barcelona, ligados directamente al nivel de ventas de productos oficiales del club, no es ni siquiera similar al de los madridistas. Por ello, han llegado a filtrar un posible acuerdo con Puma que, finalmente, ha quedado descartado.

Conflicto Laporta-Nike

La Audiencia de Barcelona ha dado la razón a la firma de ropa deportiva y ha decretado que el Barça no puede romper de forma unilateral su vinculación, lo que ha dejado a Nike en una situación ventajosa. Si el cumplimiento del contrato –hasta 2028– es obligatorio, la mejora de las condiciones económicas que pretende Laporta no tiene por qué darse. Tampoco una presentación prematura de las nuevas equipaciones, lo que está llevando al club a estar perdiendo una buena suma de millones.

Por el momento, comercializan las equipaciones del pasado curso. Mientras que todos los grandes equipos de Europa y prácticamente la totalidad de los clubes de Primera y Segunda división han presentado ya su vestimenta para la 2024-2025, el Barcelona todavía cuenta con las camisetas del curso que acaba de terminar.

El Barcelona no explota el efecto Lamine Yamal

Sin ir más lejos, el Real Madrid ha sacado ya una millonada por la venta de camisetas de Kylian Mbappé, que ha desatado la locura. Un fanatismo similar al que ha disparado Lamine Yamal en estas últimas semanas tras su desempeño estelar en la Eurocopa. Sin embargo, desde el club no pueden vender todavía la que será su nueva equipación, lo que está generando un roto importante en las cuentas, puesto que no se vende al mismo ritmo la actual –que quedará desfasada en breve– que si se hubiera lanzado ya la próxima colección.

Precisamente, la nueva elástica del Barcelona conmemorará una fecha muy especial: el 125 aniversario de la fundación del club. Se espera una equipación de esas que son para enmarcar en la historia del club y que romperán récords de ventas. Una equipación icónica y similar a la del año del centenario –divida en dos mitades azul y granate– pero que todavía no está a la venta.