El Barcelona anuncia el regreso de Xavi Pascual: «La historia continúa»

El FC Barcelona ha vuelto a dar la bienvenida a Xavi Pascual. Después del despido polémico de Joan Peñarroya, el club azulgrana ha hecho oficial su regreso ocho años después y firma hasta la temporada 2027/28. Después de su paso por el Zenit de San Petersburgo, volverá a Palau y emprenderá su segunda etapa para retomar el vuelo de un vestuario mermado por los malos resultados.

«Xavi Pascual es el nuevo entrenador del Barça de baloncesto hasta junio de 2028. A falta de realizar la correspondiente firma, el FC Barcelona y Pascual han llegado a un principio de acuerdo para la incorporación del técnico de Gavà como nuevo entrenador del banquillo azulgrana. El catalán se incorporará a la disciplina del equipo a partir del próximo lunes 17 de noviembre, una vez que el equipo haya jugado este viernes y domingo en el Palau Blaugrana ante la Virtus y el Baskonia.

En esta operación ha sido clave la buena sintonía entre Joan Laporta y Josep Cubells con el propio Xavi Pascual. Los tres han manifestado su satisfacción al llegar a un acuerdo con celeridad en un momento de complejidad económica del Club.

A los 53 años de edad, y después de nueve temporadas, Pascual regresa al Club para tomar el relevo de Joan Peñarroya al frente del banquillo del Palau Blaugrana. Será su segunda etapa en el primer equipo, después de haber sido el entrenador de una de las etapas más exitosas de la sección entre 2008 y 2016, habiendo conseguido 19 títulos. Igual que en la anterior etapa, Pascual estará acompañado por el entrenador asistente Iñigo Zorzano, que se incorporará al equipo de trabajo con el resto del cuerpo técnico», explicó el comunicado.

Xavi Pascual, toda una vida en Barcelona

«Durante sus primeros ocho años y cuatro meses (3.051 días) en el primer equipo, el joven técnico dejó huella y es muy querido por la afición barcelonista, que le volverá a tener como referente del equipo 3.425 días después. En estos nueve años fuera del club, Pascual ha sumado experiencias en el baloncesto europeo al frente del Panathinaikos (octubre 2016- diciembre 2018; dos ligas y una copa en Grecia) y del Zenit de San Petesburgo (febrero 2020 – junio 2025; una liga, una copa y dos Supercopas en Rusia).

Pascual se forjó como entrenador en diferentes clubes catalanes y llegó al Club para ser el entrenador del filial el curso 2004/05 en la Liga EBA. Y en 2005 se incorporó al primer equipo para ser entrenador ayudante de Dusko Ivanovic -que este viernes visitará el Palau con la Virtus- entre 2005 y 14 de febrero de 2008. Ese día, Pascual logró el cargo de primer entrenador azulgrana. Y lo mantuvo durante ocho años, hasta junio de 2016, consiguiendo un total de 19 títulos: una Euroliga (2009/10), cuatro ligas ACB (08/09, 10/11, 11/12 y 13/14), tres Copas (2010, 2011 y 002 2011 y 2015) y siete Ligas Catalanas de forma consecutiva (entre 2009 y 2015).

Pero no sólo hay que destacar los títulos, sino también la regularidad mostrada por los grupos que dirigió. Ésta se pone de manifiesto con las nueve finales consecutivas de la Liga, las cinco Finales a Cuatro de la Euroliga, así como las seis de la Copa del Rey y las siete finales, también consecutivas, de Supercopa», concluyó.