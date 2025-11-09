El Barcelona fulmina a Joan Peñarroya y sueña con la vuelta de Xavi Pascual

El Barcelona ha fulminado a Joan Peñarroya, anunciando oficialmente su cese en la tarde de este domingo tras caer contra el Básquet Girona por 96-78 dos días después de la derrota en el Clásico con el Real Madrid. El entrenador catalán deja el equipo culé después de menos de un año y medio en el cargo por la mala racha de resultados de esta temporada que se suma a la sequía de títulos de la anterior. El club azulgrana ya suspira por la vuelta al banquillo de Xavi Pascual, con el que levantó su última Euroliga en 2010.

«El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, no seguirá al frente del banquillo azulgrana. El Barça quiere agradecer al técnico su profesionalidad y desea muchos aciertos en el futuro», comunicó la entidad catalana en sus canales oficiales. Y es que su equipo sólo había ganado dos partidos de los seis de la presente Liga Endesa, peligrando así su participación en la Copa del Rey. En Euroliga eran novenos con balance de cinco victorias y cuatro derrotas.

El Barça apenas le dedicó seis líneas al despido de su entrenador a través de sus canales oficiales, en los que también informó de que su sustituto de manera provisional será Óscar Orellana mientras dure la búsqueda de un nuevo técnico. Como decimos, el favorito del club es Xavi Pascual, que a día de hoy está libre tras desvincularse del Zenit de San Petersburgo.

Peñarroya llegó a inicios de la temporada 2024-25, un curso en el que se despidió de la Liga en semifinales de los play off de ACB, cayó en cuartos de la Copa contra La Laguna Tenerife y en la Euroliga ni siquiera llegó a la Final Four tras perder con Mónaco en el quinto partido.

Peñarroya se va con el Palau mirando al palco

Este arranque de campaña estaba siendo muy negativo y se lo ha llevado por delante en un mes de competición, aunque recordemos que el Palau Blaugrana el pasado viernes en el Clásico apuntó al palco, no al banquillo. Josep Cubells, responsable de la sección de baloncesto, y Juan Carlos Navarro, director deportivo, de momento seguirán.