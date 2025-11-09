La estrella del Barcelona sentencia a su entrenador: «Entendería su despido»

Dos días después de la pañolada en el Palau Blaugrana por la derrota en el Clásico de la Euroliga contra el Real Madrid, el Barcelona volvió a caer ante el Básquet Girona, un equipo menor que le ganó de 18 puntos (96-78). Este nuevo tropiezo, inadmisible ya para el conjunto azulgrana, dejó muy tocado a su entrenador, Joan Peñarroya, y uno de los veteranos, Nicolás Laprovíttola, habló abiertamente de su posible despido en el postpartido de la jornada 6 de la Liga Endesa.

El argentino fue preguntado por si entendería que el club destituyese al técnico catalán, el principal señalado de la debacle pese a que la afición mirase al palco y pidiese la dimisión de Josep Cubells, responsable de la sección de baloncesto del Barça: «Sí. No sé si es lo ideal. Sí lo entendería. Estamos en el más alto nivel de exigencia de competición, esto es el Barça, con la exigencia que conlleva y todo puede pasar».

«El entrenador está probando cosas, soluciones. Nosotros, los jugadores, no estamos respondiendo. Somos todos responsables y todos tenemos algo relacionado con este momento. Es importante que cada uno vaya a su casa y lo razone. Necesitamos a todo el mundo. Estamos dudando de todo. De un montón de situaciones de juego», añadió sobre este asunto.

«Y esas dudas hacen que no estemos donde debemos estar. Comenzamos siendo uno de los equipos que más reboteaba y hoy no vamos al rebote con la misma energía. Entonces creo que debemos ser responsables y hacernos cargo de esto y pensar en pequeñas cosas que nos puedan hacer encontrar esta energía», comentó el base argentino.

Laprovíttola actúa de capitán del Barcelona

«Creo que hay que pedir disculpas y hacer una autocrítica muy fuerte. Cada uno de nosotros, como equipo. La de hoy desde el tercer cuarto… No tengo más palabras. Creo que es muy temprano para estar en esta situación, pero si estamos unidos y cambiamos la mentalidad de alguna manera y rápido vamos a salir de eso», explicó Laprovíttola.

«Por suerte he vuelto a jugar y eso me da confianza para poder hablarlo. Tengo presentes un montón de cosas en el vestuario. Estamos intentando encontrar soluciones, pero lo más importante es la mentalidad que tenemos. Estamos en un club muy grande y hay que estar preparados para eso», finalizó.