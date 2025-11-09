El Barcelona hace el ridículo y toca fondo en Gerona con Peñarroya al borde de la destitución

El Barcelona de básket toca fondo. Tras naufragar por novena vez consecutiva ante el Real Madrid en un Clásico baloncestístico, con una imagen pobre de los de Joan Peñarroya que elevaba a cuatro las derrotas en Euroliga y a siete las sumadas este curso –ya van ocho–, el cuadro culé hizo el ridículo este domingo ante el Básquet Girona en el Pabellón Municipal Gerona-Fontajau. El conjunto culé despertó tarde y terminó cayendo por 96-78.

Los de Peñarroya terminaron gravemente señalados este pasado viernes en otro Clásico en el que perecieron, principalmente superados por un festival anotador del Real Madrid, pero el cuál permitieron. Las prestaciones defensivas del Barcelona están siendo muy deficientes, lejos de ser óptimas no solo en la Euroliga, sino también en Liga Endesa, donde este domingo presentaron otro pobre papel ante el Girona.

La pañolada del Palau Blaugrana fue una imagen que habló por sí sola este pasado viernes, con voces muy críticas que piden la dimisión de Josep Cubells, directivo responsable de la sección de básket, en un arreón de protestas tras los dos últimos años del equipo, muy pobres en todo lo relacionado al parqué. La gestión errática del equipo está viviendo sus momentos más oscuros y el tropezón ante el Girona puede traer consecuencias.

El Barcelona se fue al descanso en la Fontajau con 14 puntos de diferencia en el marcador, con Peñarroya enloquecido y con el Bàsquet Girona rozando el medio centenar de puntos: 47-33. Los culés fueron durante los veinte primeros minutos una sombra de sí mismo, recibiendo incluso un parcial 13-1 en el primer cuarto que hablaba muy bien de cómo entraron al partido, aún noqueados por otro sonrojante Clásico como locales en el Palau.

El primer cuarto acabó con un bochornoso 30-18, mientras que antes del descanso lo máximo que logró sacar el equipo de Peñarroya fue un 17-17. La respuesta del Barcelona tras el tiempo de reflexión, antes de iniciar el tercer cuarto, fue otro pobre ejercicio de anotación y, sobre todo, defensa. El Girona golpeó de nuevo alcanzando de nuevo la treintena de puntos: 30-19.

El Barcelona no se enteraba de nada de lo que estaba pasando sobre el parqué gerundense, noqueado en un partido que parecía el Día de la Marmota, donde parecía que el único que quería revertir la situación era un Darío Brizuela que lo intentaba desde el perímetro, con algún triple que servía como efervescencia para los suyos pero, como ésta, se desvanecía con el paso de los minutos.

Los de Joan Peñarroya lograron, al menos, responder en el último cuarto, el único donde acabaron con el marcador favorable en un torpe intento por darle la vuelta al marcador. Los puntos se los queda un Bàsquet Girona que fue sumamente superior sobre la pista, sobre todo con un Pep Busquets todoterreno que acabó con 18 puntos, tres menos que Livingston y Vildoza. Por el lado blaugrana, Willy Hernangomez sumó 18 estériles puntos y fue el hombre mejor valorado de un equipo que hizo aguas por todos lados.

La derrota del Barcelona, por 96-78, deja muy tocado a Joan Peñarroya, que ha perdido cuatro de los seis primeros encuentros de Liga Endesa, uno de los peores inicios que se recuerdan al conjunto blaugrana…