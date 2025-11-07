Barcelona – Real Madrid de baloncesto: dónde ver por TV online gratis y cómo va el marcador del Clásico de la Euroliga en vivo

Baloncesto
El Palau Blaugrana acoge este apasionante Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid de la Euroliga
Este Barcelona - Real Madrid de baloncesto corresponde a la jornada 9 de la Euroliga
2Q - 0:00
¡Termina el segundo cuarto! Barcelona 48-58 Real Madrid
Metió Tavares tras coger un rebote propio. Sonó la bocina y llegamos al descanso.
2Q - 1:00
Barcelona 48-56 Real Madrid
Triiiple de Clyburn. El Barcelona se acerca en el marcador.
2Q - 2:00
Barcelona 45-56 Real Madrid
Triple de Vesely, que está siendo el mejor del Barcelona. Tuvo dos tiros libres Lyles y los mandó para adentro. Triple de Shengelia. Ahora fueron tiros libres para Campazzo, que los encestó. Otra canasta de Vesely.
2Q - 3:00
Barcelona 36-52 Real Madrid
Triiiiple de Lyles y después metió de dos en un contragolpe. Partidazo del canadiense.
2Q - 4:00
Barcelona 36-47 Real Madrid
Machacó Clyburn en un contragolpe.
2Q - 5:00
Barcelona 34-47 Real Madrid
Triple de Punter desde la esquina. Hezonja respondió con otra de tres para contrarrestar. Contragolpe y canasta de Satoransky de dos.
2Q - 6:00
Barcelona 29-44 Real Madrid
Recortó distancias Vesely con una canasta de dos.
2Q - 7:00
Barcelona 27-44 Real Madrid
¡Tapón de Okeke! Metió Maledon de dos. Abre una diferencia bastante importante el Real Madrid. Dispuso Satoransky de dos tiros libres y encestó ambos. Vaya triple de Maledon con un rival delante.
2Q - 8:00
Barcelona 25-39 Real Madrid
Tuvo dos tiros libres Feliz y el dominicano los metió. Gran movimiento de Cale para meter de dos.
2Q - 9:00
Barcelona 23-37 Real Madrid
Triiiple de Hezonja. Está muy fino de tres el Real Madrid.
2Q - 10:00
Arranca el segundo cuarto. Barcelona 23-34 Real Madrid
En juego el Clásico de nuevo, sacó el Barcelona.
1Q - 0:00
Termina el primer cuarto. Barcelona 23-34 Real Madrid
Consiguió un 2+1 Garuba, que metió el tiro adicional. Canasta de Hezonja a aro pasado. Tuvo dos tiros libres Laprovittola y los encestó. Triple de Okeke desde su campo sobre la bocina. ¡Qué locura!
1Q - 1:00
Barcelona 21-26 Real Madrid
Triiiiple de Laprovittola para el Barcelona. Buena canasta de Hezonja mandando el balón contra el tablero.
1Q - 2:00
Barcelona 18-24 Real Madrid
Canasta de Punter desde una distancia de cinco metros. Pero otro triple de Campazzo, que ya lleva tres. Clyburn fue el que metió de tres para el Barcelona. Dos tiros libres para Lyles y los encestó ambos.
1Q - 3:00
Barcelona 13-19 Real Madrid
Nueva canasta de Vesely para el Barcelona. Vaya triple ha metido Campazzo tras un gran movimiento del argentino.
1Q - 4:00
Barcelona 11-16 Real Madrid
Falló de tres el Real Madrid y Shengelia no falló bajo el aro. Vaya canastón de Lyles tras una reverso.
1Q - 5:00
Barcelona 9-14 Real Madrid
Metió Abalde de dos y el parcial era de 8-0. Eso sí, el Barcelona respondió y luego llegó otro triple del Real Madrid, esta vez de Lyles. ¡Satoransky contestó con otro triple desde su casa!
1Q - 6:00
Barcelona 4-9 Real Madrid
Falló ahora Punter en ataque y otra vez metió el Real Madrid, esta vez Lyles.
1Q - 7:00
Barcelona 4-7 Real Madrid
Deeeck de dos. Metió Tavares también de dos para aumentar distancias.
1Q - 8:00
Barcelona 4-3 Real Madrid
Falló una clarísima Tavares bajo el aro. Vesely anotó de dos para darle la vuelta al marcador.
1Q - 9:00
Barcelona 2-3 Real Madrid
¡Triiiple de Campazzo! Respondió el Barça con una canasta de Shengelia.
1Q - 10:00
¡¡Comienza el Clásico!!
Balón al aire y primera posesión para el Real Madrid.
Un homenaje
Álex Abrines ha recibido el homenaje por parte de la afición y hasta Sergio Llull se ha querido unir a ese cariño que ha recibido el ex jugador del Barcelona.
¡Quintetos iniciales!
Ya conocemos cómo saldrán Barcelona y Real Madrid a este Clásico de la Euroliga.
- Barcelona: Punter, Satoransky, Clyburn, Vesely, Shengelia.
- Real Madrid: Campazzo, Lyles, Abalde, Deck, Tavares.
¡10 minutos!
Faltan sólo 10 minutillos para que comience este Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga.
La previa
Aprovechamos este ratito que queda para que arranque el Clásico de la Euroliga para dejarte la mejor previa del Barcelona – Real Madrid de baloncesto.
El último entrenamiento
Ayer se ejercitó el Real Madrid de baloncesto antes de este Clásico y sorprendió que Tavares y Krämer no estuvieran. Así fue el último entrenamiento.
A qué hora es el Barcelona – Real Madrid de baloncesto
Recordamos que este apasionante Barcelona – Real Madrid de baloncesto fue programado en el horario de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias. No queda nada para que arranque este apasionante Clásico de la Euroliga.
Tavares
Una de las grandes dudas para el partido de hoy era Tavares, por lo que vamos a ver cómo llega el caboverdiano al Clásico Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la Euroliga, ya que sí va a jugar.
La NBA
La máxima competición de baloncesto ha anunciado su llegada a Europa y hay grandes noticias para el Real Madrid y el Barcelona, ya que estarán ahí. Toda la información sobre la NBA.
Dónde ver por TV en directo el Clásico de la Euroliga
Este Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la jornada 9 de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+.
Todo preparado para el Clásico
Falta una horita para que comience este partidazo en el Palau Blaugrana entre el Barcelona y el Real Madrid de la Euroliga.
El Barcelona y el Real Madrid de baloncesto protagonizarán un auténtico partidazo en el Palau Blaugrana en el choque que corresponde a la jornada 9 de la Euroliga. Los dos clubes con más títulos de nuestro país lucharán por hacerse con una victoria que serviría como un chute de moral porque deben mejorar sus actuaciones en la máxima competición continental de este deporte. Te contamos en directo y en vivo online el resultado y el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este pedazo de Clásico tan apasionante que tenemos por delante en la Ciudad Condal.
Barcelona – Real Madrid de baloncesto, en directo
Así está la Euroliga
Esta edición de la Euroliga está siendo apasionante y, como era de esperar, estamos disfrutando con la emoción de todos los partidos, estando todo muy reñido, aunque se espera que el Barcelona y el Real Madrid puedan ir mejorando para no correr riesgos de quedarse fuera de la fase final. Zalgiris, Estrella Roja y Hapoel Tel Aviv son los que mejor rendimiento están ofreciendo, por lo que ocupan la zona más alta de la tabla. Los de Peñarroya han sumado cinco triunfos, mientras que los pupilos de Sergio Scariolo han ganado cuatro choques por ahora. Por su parte, el Valencia Basket ha firmado números similares a los de los culés.
El primer Clásico de la temporada
Hoy, viernes 7 de noviembre se jugará el primer Clásico de la temporada y será con un duelo de la jornada 9 de la Euroliga. La próxima vez que estos dos equipos se verán las caras será a principios de enero en el Movistar Arena en el choque de la Liga Endesa, pero en ese mismo mes los dos equipos más laureados de nuestro país se volverán a medir en la capital de España en la vuelta de la máxima competición continental.
Partidazo en el Palau Blaugrana
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Barcelona – Real Madrid de baloncesto que se juega en el Palau Blaugrana y que corresponde a la jornada 9 de la Euroliga. La cancha del conjunto azulgrana ya está lista para que ambos conjuntos lo den todo en este Clásico y así poderle dar un motivo de celebración a sus aficionados, aunque lo más importante es ir subiendo puestos en la clasificación de la máxima competición continental.
Los triples
Ambos equipos están teniendo unas estadísticas positivas en cuanto a los triples, pero es cierto que la diferencia está en que el Real Madrid tiene un acierto ligeramente superior.