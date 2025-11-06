Walter Tavares es el nombre propio de la previa del Clásico. El pívot caboverdiano, pilar del Real Madrid, se ausentó en el entrenamiento de los blancos este jueves en el pabellón de la ciudad deportiva de Valdebebas, aunque Sergio Scariolo no le descartó para el partido en el Palau Blaugrana (20:30 horas). «Es duda y hasta mañana por la mañana no sabremos», dijo el italiano preguntado por los medios de comunicación. Tavares ha sido baja en este entrenamiento por enfermedad.

Tavares es titularísimo en este Real Madrid y si finalmente se pierde el Clásico Alex Len, flamante fichaje, podría jugar sus primeros minutos directamente en el quinteto inicial. El ucraniano aún no ha debutado y ante el Barcelona tendrá una oportunidad de oro en el caso de que se lo pierda el caboverdiano.

Scariolo tampoco dio pistas sobre David Krämer, que tampocó entrenó este jueves, ni Chuma Okeke, que sí estuvo en la sesión y tiene opciones de regresar al parqué tras su esguince de tobillo.