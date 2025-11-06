Barcelona – Real Madrid de baloncesto: cuándo se juega el Clásico, horario y cómo ver por TV en directo el partido de Euroliga

El Real Madrid visita la Ciudad Condal para verse las caras con el Barcelona en el partido que corresponde a la jornada 9 de la Euroliga. Los pupilos de Joan Peñarroya y los de Sergio Scariolo pelearán por la victoria en el Palau Blaugrana en lo que, sin duda, será un encuentro apasionante en el que puede ocurrir de todo. Ambos conjuntos lucharán para lograr un triunfo y ascender puestos en la clasificación de la máxima competición continental. A continuación te detallamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda entre los dos equipos más laureados del deporte español.

Horario del Barcelona – Real Madrid de baloncesto: el Clásico de la Euroliga 2025

Estamos metidos de lleno ya en la temporada de baloncesto y llega uno de los momentos más esperados, ya que el Barcelona y el Real Madrid se ven las caras en el Palau Blaugrana en el partido que corresponde a la jornada 9 de la Euroliga. Ambos equipos desearían haber empezado de mejor manera en la máxima competición continental de este deporte, ya que los azulgranas han conseguido ganar cinco encuentros y los de Sergio Scariolo cuatro de los ocho que se han disputado hasta el momento. El Zalgiris es el que llega esta fecha en lo más alto de la clasificación compartiendo el liderato con el Estrella Roja y el Hapoel Tel Aviv.

La organización de esta competición ha programado este apasionante Barcelona – Real Madrid de baloncesto que corresponde a la jornada 9 de la Euroliga para este viernes 7 de noviembre. Este vibrante Clásico se jugará en el horario de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa en el pabellón y también entre las aficiones para que el balón pueda volar de manera puntual en el Palau Blaugrana.

Dónde ver por TV el Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la Euroliga 2025 gratis

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos de la máxima competición continental que se disputen. Esto significa que el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid de baloncesto de la jornada 9 de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma, mientras que el tercero de ellos forma parte de un paquete de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en el feudo azulgrana.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto culé, del cuadro de Concha Espina y los amantes de este deporte en general también podrán ver en directo y en streaming y en vivo online el Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la jornada 9 de la Euroliga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio de pago también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que todos puedan acceder con un ordenador para no perderse nada de lo que ocurra en este Clásico que se juega en el Palau Blaugrana.

Por otro lado, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información previa a todo lo que rodee a este Clásico de la jornada 9 de la Euroliga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Barcelona – Real Madrid de baloncesto. Una vez acabe el choque en el Palau Blaugrana publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio el Clásico Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la Euroliga

Todos los aficionados de ambos conjuntos y seguidores de la máxima competición continental que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la jornada 9 de la Euroliga deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Palau Blaugrana para contar con todo tipo de detalles lo que esté sucediendo en el Clásico europeo.

Dónde se juega el Barcelona – Real Madrid de baloncesto de la Euroliga 2025

El Palau Blaugrana, situado en la Ciudad Condal, será el escenario donde se disputará este apasionante Clásico Barcelona – Real Madrid de baloncesto que cayó en la jornada 9 de la Euroliga. Este pabellón se inauguró en 1971 y tiene capacidad para acoger a unas 7.500 personas, por lo que este viernes se espera un auténtico ambientazo en el feudo culé para animar a los suyos para que logren la victoria frente al eterno rival y así ascender puestos en la clasificación del torneo.