El Barça se ilusiona con fichar algún día a Estevao: «Tiene un cariño especial al club»

El Chelsea dio un meneo de los importantes al Barça en Londres y hubo un nombre que sobresalió por encima de todos pese al buen hacer de todo el conjunto blue: Estevao. La perla brasileña fue uno de los goleadores de la noche, un gran tanto donde demostró todas sus virtudes a sus cortos 18 años. Al Barça le tocó agachar la cabeza, con un Ronald Araujo claramente señalado pese a que la imagen coral fue pobre. Aun así, los culés se contentan con algo, con el fichaje algún día de Estevao.

Y es que Estevao estuvo en el radar del Barça, un futbolista que encajaba en los planes del club… de no ser por el dinero. Su agente es André Cury, de estrecha relación con el conjunto blaugrana, el cual ha afirmado que el brasileño «tiene un cariño especial para el Barça», algo con lo que contentarse tras otra noche aciaga en Champions League.

«Ahora Estevao tiene 5 años de contrato, está disfrutando en el Chelsea, pero tiene un cariño especial por el Barça», recalcaba André Cury sobre la posibilidad de ver en algún momento a Estevao con la camiseta blaugrana, una posibilidad que no se dio principalmente por los problemas económicos del conjunto culé, aún agobiado en este sentido y sin la regla 1:1 aún operativa. El Chelsea pagó por él 45 millones de euros, prohibitivo para los culés, con un contrato que se extiende hasta 2033.

Y es que André Cury, en declaraciones para la Cadena SER, explicaba sobre la operación que «los responsables de la secretaría técnica siempre aprobaban el fichaje de Estevao y estuvimos con Deco, pero él estaba ligado porque la economía no permitía hacer un fichaje de futuro», dejando al descubierto el porqué acabó decantándose por firmar por el club londinense, donde ahora está brillando.

De hecho, el agente del futbolista le ve incluso como pareja de ataque junto a Lamine Yamal, no les ve incompatibles en un mismo equipo. De hecho, pone un ejemplo que ya se dio en el pasado precisamente en el Barça, con Leo Messi y Neymar, una dupla que podrían repetir de juntar a Lamine Yamal, al que mucho colocan como el sucesor del argentino en el Camp Nou, con Estevao, un futbolista que recuerda a la figura del Santos. «Piensa en la dupla Neymar y Messi, es mejor que sólo tener a Messi o sólo tener a Neymar», recuerda Cury, que pese a tener a Estevao bajo contrato con el Chelsea, ya ensueña con su fichaje con el Barça.

«En 2018 empecé a hacer informes de Estevao. En 2019, llevé a Abidal a Brasil para mirar un partido suyo y ya se veía cuando tenía 11 años que ya era diferente y que quería ser un Balón de Oro», recuerda André Cury, que pone de manifiesto el gran interés que despertó Estevao en las oficinas del Barça, esta semana verdugo de los culés: «Después de mi salida del Barça hablamos por Estevao en el año 2021, 2022, 2023 y 2024. Íbamos a las oficinas a ofrecer al jugador porque creía que tendría mucho futuro en el fútbol mundial».