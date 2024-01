El Barça le ha dicho al Atlético que no puede pagar por Joao Félix

El futuro de Joao Félix está lejos del Atlético de Madrid, pero también podría estarlo del Barcelona. Y es que Eduardo Inda, en su visita semanal al plató de El Chiringuito de Jugones, desveló en su sección de exclusivas que el cuadro azulgrana ya le ha comunicado a los rojiblancos que no podrán pagar en la operación con la que quieren quedarse de forma definitiva al atacante portugués.

«Conté hace tres meses que el Atlético le puso precio a Joao Félix, 55 millones, que es el dinero que queda por amortizar. Algún día tendrán que explicar cómo costó 127 millones. El Barça ya sabía cuál era el precio y acaban de decirle al Atlético que no pueden afrontar el fichaje, Xavi no le quiere pero Laporta y Deco sí, porque no tiene esos 55 millones de euros para pagar el traspaso definitivo», comenzó explicando Eduardo Inda en el programa que presenta Josep Pedrerol.

«El Atlético tiene que hacer caja porque tiene un problema de desfase entre los ingresos y gastos de 30 millones. El tema de Joao es un problema porque puede sacar un buen dinero, pero el Barça no llega», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos presentes en el plató.

La situación de Joao Félix tiene pinta de que se va a tornar en culebrón. El futbolista llegó en calidad de cedido, y sin opción de compra, al Barcelona en el último día de mercado procedente del Atlético de Madrid. El ex jugador del Benfica presionaba para salir y el Cholo Simeone tampoco lo quería, así que vio en el club de la Ciudad Condal una oportunidad perfecta para iniciar una nueva aventura y volver a disfrutar sobre el césped.

Nada más llegar al Barcelona Joao Félix comenzó a maravillar con su juego, pero como le ha sucedido con el Atlético de Madrid todos estos años, ha ido bajando el nivel. El delantero portugués ha vuelto a demostrar que es un jugador de partidos o de momentos. Capaz de desatascar un encuentro o de dar la victoria a los suyos siendo el gran protagonista, como también de pasar inadvertido o, incluso, sumando bastantes fallos y desesperando a todos por su poca implicación defensiva.

En su paso por el Barcelona Joao Félix está calcando lo que ha hecho en el Atlético de Madrid y en el medio año que estuvo cedido en el Chelsea. Desaparecido en gran cantidad de encuentros y en otros brillando con sus regates, controles, asistencias y goles. De hecho, cuando parecía que los aficionados empezaban a perder la confianza en él, apareció para regalarle los tres puntos al Barça contra los colchoneros, además de servirle como una especie de venganza contra el Cholo Simeone.

Joan Laporta quiere a Joao Félix

Y es que es conocido por todos que la relación entre Joao Félix y el Cholo Simeone no es nada buena. La intención del luso es no tener que volver a ponerse a las órdenes del argentino y el propio técnico tampoco quiere tener en su plantilla al ex del Benfica. Es por ello que la salida al Barcelona fue una oportunidad que convenció a todas las partes, pero podría complicarse en su futuro.

Es cierto que Joao Félix fue un fichaje de Joan Laporta más que del propio Xavi Hernández y el presidente del Barcelona continúa convencido en que tiene que intentar hacerse con sus servicios de forma definitiva. Hace un tiempo reconoció que negociaría con el Atlético de Madrid para acometer su fichaje, pero también con el Manchester City para tratar de quedarse de forma definitiva con su compatriota Joao Cancelo, que tampoco tiene futuro a las órdenes de Pep Guardiola en el vigente campeón de la Champions League.

El gran problema surge con la delicadísima situación económica que atraviesan en Can Barça. Gastos por todos lados y deudas que pagar hacen que prácticamente sea imposible que puedan intentar el fichaje de Joao Félix asumiendo la cifra que reclama el Atlético de Madrid para abrirle la puerta de salida de forma definitiva. Es por ello que Joan Laporta ya le habría comunicado al club colchonero que no van a poder pagar por el internacional con la selección de Portugal.

Una nueva cesión o traspaso

Esto abre varios frentes al Atlético de Madrid. En el club colchonero esperaban que Joao Félix se saliese en el Barcelona y que así se pudiera revalorizar para poder pedir algo menos de 100 millones por este jugador que llegó para reemplazar a Griezmann a cambio de 127 kilos y que ha pasado sin pena ni gloria por el Metropolitano, además de echarse encima a todos los aficionados, que se acabaron cansando de él y se lo han hecho saber.

Ahora en las oficinas del Metropolitano la dirección deportiva analiza atentamente la situación. Quieren evitar que llegue el día que comience la pretemporada y que Joao Félix se tenga que incorporar y reencontrarse con el Cholo Simeone. Es por ello que empiezan a pensar en el Atlético de Madrid diferentes opciones para enfocar el futuro del futbolista portugués. Una de esas vías sería la de renovar la cesión con el Barcelona y tratar de poner una opción de compra obligatoria.

Si esa solución no llegase a buen puerto, sería intentar poner a Joao Félix en el mercado, pero el rendimiento del atacante portugués de aquí a final de temporada será lo que marque el precio que el Atlético de Madrid pueda reclamar a los grandes clubes de Europa que se interesen en él.