Simeone se pone serio con el fichaje de un 5 en enero

Simeone se pone serio con la llegada de un 5 en enero. La postura complaciente y corporativa que exhibe el entrenador ante los medios de comunicación es totalmente opuesta a la que muestra en sus reuniones internas con la dirección deportiva y el consejero delegado. El Cholo ha pedido un jugador posicional sí o sí en el mercado de enero y parece que sus deseos se van a convertir en realidad porque el equipo ha acabado la primera vuelta fuera de posiciones Champions y eso es innegociable porque quedar por debajo del cuarto puesto equivale, directamente, a la ruina económica.

La irrupción del Girona, que va a alterar el ecosistema habitual de la cabeza del Campeonato ya que sería una verdadera debacle que no acabara entre los cuatro primeros, así como la gran temporada del Athletic, que ha superado al Atlético en el meridiano de la Liga, sin olvidar por supuesto a la Real Sociedad, obligarán a los de Simeone a mejorar sus prestaciones en el segundo acto de la temporada y para eso es imprescindible darle al centro del campo un equilibrio del que carece por la ausencia de un futbolista específico de recuperación.

En verano se intentó ir en varias ocasiones a por el danés del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg, pero no hubo acuerdo con el club londinense. El jugador nórdico no es titular en su equipo, pero sí que suele entrar en cada partido. El pasado viernes su participación ante el Burnley se redujo a 14 minutos, mientras que su última aparición en el once inicial fue el último día del año ante el Bournemouth. Sacarlo de Londres no parece imposible siempre que el Atlético quiera pagar el precio que se pide por él. Su valor de mercado es 27.5 millones de euros. En verano Gil Marín planteó una cesión con opción de compra y es probable que vuelva a proponerle al Tottenham la misma fórmula.

Desde que Simeone dirige al equipo en una temporada completa (temporada 12-13) el Atlético nunca ha bajado de la tercera posición al final de la Liga, por lo que siempre ha conseguido su clasificación para la Liga de Campeones. Este año su pase a octavos de final le ha reportado ya 71 millones de euros, dinero suficiente para hacer frente a un fichaje en condiciones no sólo de ser un parche, sino para consolidarse en el once inicial de cara al futuro inmediato. Hay que recordar que el pasado verano apenas se invirtieron cinco millones de euros en Javi Galán, ya que tanto Soyuncu como Azpilicueta llegaron con la carta de libertad. Mientras, se traspasó a Carrasco, Lodi y Kondogbia, se recaudaron 45 millones de euros por Cunha y se cedió a Joao Félix al Barcelona.

Entre la afición la postura conservadora del club en materia de fichajes está empezando a colmar el vaso. No se entiende que la directiva no quiera invertir en reforzar el equipo y las miradas se dirigen directamente ya a Miguel Ángel Gil Marín. Por todo ello es bastante plausible pensar que en este mercado de enero llegue por lo menos un jugador importante a la plantilla, aunque veremos si es o no del agrado de Simeone, al que le suele costar bastante dar entrada en la alineación a los nuevos fichajes, salvo alguna excepción como la del mozambiqueño Reinildo, que por cierto hoy ha marcado un gol con su selección ante Lesotho.