El Atlético del futuro: siete jugadores acaban contrato en junio

El Atlético del futuro ya está en marcha: siete jugadores acaban contrato en junio y dos de ellos son especialmente importantes, el defensa Mario Hermoso y, sobre todo, el capitán Koke, a quienes el club ha ofrecido una fórmula similar a la de Simeone: el mismo dinero, pero a cobrar en más tiempo. Existe cierto pesimismo en el caso de Hermoso, que cuenta con ofertas importantes, pero en el Metropolitano quieren creer que Koke acabará aceptando las nuevas condiciones y firmando un contrato por las tres próximas temporadas.

Koke, Hermoso, Witsel, Gbric, Azpilicueta, Savic y Vitolo son libres para negociar con el club que quieran desde ayer lunes día uno de enero en virtud de la reglas del juego que ha implantado la FIFA, que permite a los jugadores con contrato en vigor administrar su futuro siempre que sea con menos de seis meses de plazo a la expiración de su compromiso, situaciones que se da en todos y cada uno de los casos que, particularmente, están como sigue:

Koke. El club quiere que siga y el jugador parece estar por la labor, pero tal y como adelantó OKDIARIO su renovación está estancada por falta de acuerdo económico. El caso de Koke es, por supuesto, bastante especial. El vallecano debutó con 17 años con la camiseta del Atlético y no ha conocido otro equipo desde entonces, ya con 31 cumplidos. Es el capitán y el jugador con más partidos en la historia del club, el primero que supera el escalón de los 600. No se entiende un Atlético de Madrid sin Koke, pero también es cierto que estamos hablando de un futbolista situado en la cima de la pirámide salarial, y a quien se pide un esfuerzo económico a cambio de firmarle un contrato de mayor duración de lo habitual al objeto de que pueda retirarse en el Metropolitano del fútbol activo.

Mario Hermoso. Siguiendo la política que se ha llevado a cabo con otros miembros de la plantilla, empezando por el propio Simeone, se le ha ofrecido aplicar la misma fórmula que con el Cholo: el mismo dinero, pero a cobrar en más tiempo. Jugadores como Lemar, Oblak o más recientemente Giménez ya han aceptado el recorte a cambio de incentivos particulares en función de objetivos conseguidos. Está por ver si Koke y Hermoso darán también el sí, pero lo cierto es que de momento las cantidades que se han puesto sobre la mesa no colman las expectativas ni del centrocampista ni del defensor. Este último, además, parece tener ofertas importantes de fuera de España.

Witsel. El año pasado, cuando el belga renovó atendiendo a la cláusula de partidos jugados que había cumplido, pareció una operación ruinosa porque el estado físico en el que acabó la temporada era muy sospechoso. Sin embargo en este curso no sólo ha remontado, sino que se ha convertido por derecho propio en el defensor más fiable del equipo, hasta el punto de que todo hace indicar que prorrogará su compromiso hasta junio de 2025 pese a que el próximo día 12 de enero cumplirá 35 años.

Azpilicueta. Otro veterano (34 años) que tiene muchos números de continuar en la plantilla porque está cumpliendo objetivos y tiene una cláusula en su contrato que le garantiza una temporada más en ese caso. El navarro no ha rendido mal cuando ha sido necesario tirar de él, y dada la baja segura de Savic y su polivalencia es muy probable que siga vestido de rojiblanco.

Savic. No continuará en el Atlético de Madrid. No sólo por su edad (casi 33 años) sino porque su rendimiento ha caído en picado. Su reciente expulsión ante el Getafe fue la gota que colmó el vaso. No se descarta incluso que se marcha en el mercado de invierno porque ahora mismo el equipo tiene suficientes alternativas en defensa. Sólo puede salvarle Simeone, que siempre ha confiado en él, pero sería una sorpresa mayúscula.

Grbic. El portero croata, siempre a la sombra de Oblak, también finaliza contrato. No es descartable que renueve para dar tiempo a los guardametas de la cantera, con Iturbe a la cabeza, a que vayan haciéndose para dar el salto a la primera plantilla.

Vitolo. El caso más claro de todos. El canario ha sido uno de los fichajes más ruinosos de la historia del Atlético de Madrid. El club le renovó hace dos años para diferir su sueldo con el objeto de que no tuviera tanto impacto en el límite salarial, pero ahora ha llegado el momento de separar definitivamente los caminos de ambos. El 30 de junio abandonará el club, si es que no lo hace antes, ya que está casi recuperado de su lesión y tratará de encontrar equipo en el mercado de enero.