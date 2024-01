Joao Félix vuelve a desesperar a Xavi

Poco queda de aquel Joao Félix que hace unos meses celebraba con excitación el gol logrado ante el Atlético de Madrid, aún su club y por el que está cedido en el Barcelona. El apagón del Barcelona ha sido total y uno de los que más luz ha perdido en todo este tiempo es el portugués, que ha llegado a perder incluso su titularidad y el favor de un Xavi Hernández que volvió a darle un pequeño toque de atención ante el Barbastro en Copa del Rey, donde pese a su gol anulado erróneamente, protagonizó algún patinazo.

Llegó entre dudas, a última hora y como un futbolista al que no había pedido Xavi. Pero el luso, con ganas de reivindicarse tras una experiencia raruna en el Chelsea y con su relación completamente rota con el Cholo Simeone, abrazaba al Barcelona como su salvación. A base de buenas actuaciones y algunos goles y victorias, Joao Félix se hizo con el rol de titular rápido, dejando buenas sensaciones y hablándose incluso de la intención de adquirirlo en propiedad siempre y cuando su precio no se disparara por parte del Atlético.

Pero con el bajón del equipo generalizado, las dudas en torno a Xavi y la falta de regularidad goleadora y de triunfos solventes ha ido llevando también a buscar culpables y víctimas, siendo Joao Félix uno de ellos. La bronca más importante como entrenador para Xavi Hernández fue hace unas semanas en el descanso del duelo ante el Almería, donde las críticas y voces del egarense no sólo cayeron sobre Robert Lewandowski –al que pedía que corriera más–, sino también hacia el delantero luso, al que sustituyó al descanso: era irrecuperable.

Ante Las Palmas Xavi dejó patente hacia donde dirigió ese malestar con el equipo, Joao Félix. El luso se quedaba en el banquillo y en su lugar saltaba un Ferran Torres que sería goleador ante Las Palmas la semana pasada. El portugués no entró hasta la segunda mitad, en el 72′ sustituyendo a Lewandowski y dejando un papel más, sin alardes, sin loas.

Ya ante el Barbastro, en un partido en el que sorprendieron las pocas rotaciones de Xavi pese a la entidad del rival, de Segunda Federación, Joao Félix volvía a la titularidad y tuvo un encuentro en el que si bien es cierto que debió subir un gol suyo al marcador, el que remató legalmente tras un centro de Fermín, fue protagonista en el inicio de la reacción del rival. Un error suyo permitió el córner con el que harían el 1-2 los locales y que luego desencadenó el cambio de Joao por Lewandowski.

En la rueda de prensa posterior, Xavi calificó como «regalo» esa concesión de Joao Félix, algo que no gustó nada al técnico ya que llevó a un descontrol del partido en el que volvían los fantasmas culés incluso con un rival de tres categorías por debajo. El Barcelona estará finalmente en los octavos de final pese al runrún, lo que no está tan seguro es que el portugués sea uno de los 11 que salten de inicio en las semifinales de la Copa del Rey ante Osasuna este próximo jueves 11. Xavi parece instalarse en la meritocracia y a los puntos, Joao no queda bien parado…