Pedri puede ser la sorpresa del Barcelona en la Supercopa

Pedri puede ser la gran sorpresa del Barcelona en la Supercopa de España. El centrocampista canario ha vuelto a entrenar este lunes junto con sus compañeros sobre el césped en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y podría entrar en la convocatoria para disputar el torneo en Arabia Saudí. Su retorno sería una gran noticia para Xavi Hernández en un momento donde su equipo sigue sin carburar, como se volvió a demostrar en Barbastro pese a la clasificación en la Copa del Rey.

Pedri se volvió a lesionar el pasado 19 de diciembre justo antes del último partido del año para su equipo frente al Almería. Una nueva lesión muscular, la segunda esta temporada, que volvía a poner de manifiesto la fragilidad física del canario. Volvía a oscurecerse el panorama para el jugador canario, pero de repente ha brotado la posibilidad de que pueda jugar el próximo jueves frente a Osasuna en la segunda semifinal de la Supercopa.

Y es que Pedri ha completado una parte del entrenamiento con sus compañeros durante una sesión donde se han vuelto a quedar fuera por lesión Marc-André ter Stegen, Joao Cancelo, Marcos Alonso, Gavi y también Íñigo Martínez, que volvió a caer este domingo en el debut copero nada más volver al saltar al campo. «Las pruebas realizadas han mostrado que el jugador del primer equipo Íñigo Martínez tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad», anunció el club.

[COMUNICADO MÉDICO] Las pruebas realizadas han mostrado que el jugador del primer equipo 𝗜́𝗻̃𝗶𝗴𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻𝗲𝘇 tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/8K2g9Sd91Y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 8, 2024

Además, tampoco ha entrenado Ilkay Gündogan por una indisposición, aunque se espera que el alemán no tenga problema para subirse este martes al avión que llegará al Barcelona a Arabia Saudí.

El estado de Pedri

La semana pasada, Pedri se explayó en una larga entrevista concedida a Ibai Llanos. En ella fue preguntado por el tiempo que le queda lesionado, a lo que respondió que «pronto» estará de vuelta, pero que no tiene una «fecha marcada» en el calendario. «No son los mejores momentos. He pasado un año complicado», confesó el de Tenerife, a lo que añadió que está «trabajando bien». «Yo nunca le he dicho a Xavi que tenía miedo. Es mentira. Tengo la suerte de que cuando entro al campo me olvido ni pienso nada», aclaró sobre ese rumor de que por miedo a lesionarse no golpeaba con su pierna diestra.

Hay un pensamiento generalizado de que la mala racha de Pedri con su estado físico tiene que ver con los 73 partidos que disputó en la temporada 2020-21. El canario ratificó esta teoría, afirmando que «puede afectar», pero que era su primera campaña con el Barça y quería jugar el mayor número de minutos posible.

«Tenía muchas ganas de comerme el mundo. Es un proceso que estoy seguro de que va a pasar, he cambiado cosas en mi vida para mejorar física y mentalmente», desveló Pedri refiriéndose a la dieta y a sus sesiones de pilates a recomendación de una leyenda como Carles Puyol. Además, destacó a su mayor apoyo en el vestuario a lo largo de su duro calvario: Ferran Torres.