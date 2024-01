Pedri: «No tengo una fecha marcada para volver, pronto estaré»

Pedri González se explayó en una larga entrevista concedida a Ibai Llanos en su canal de Twitch. En ella fue preguntado por el tiempo que le queda lesionado, a lo que respondió que «pronto» estará de vuelta, pero que no tiene una «fecha marcada» en el calendario. Además, habló de Jude Bellingham, el nuevo ídolo del madridismo. El inglés le «sorprendió mucho», ya que está en «un momento en el que cada disparo que hace acaba en gol».

El Barcelona jugará su próximo partido este jueves frente a Las Palmas, pero la presencia del canario contra su ex equipo está prácticamente descartada. Pedri tiene más opciones de reaparecer a lo largo de la Supercopa de España la próxima semana, en la que Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Osasuna se jugarán el primer título de la temporada en Arabia Saudí. Aun así, prefirió ser cauto cuando el streamer vasco le preguntó sobre su reaparición en los terrenos de juego.

«No son los mejores momentos. He pasado un año complicado», confesó el de Tenerife, a lo que añadió que está «trabajando bien» y que «no salgo nunca porque sólo voy a entrenar». Pero Pedri se quiso reivindicar señalando directamente a un periodista, Gerard Romero, quien dice que mintió sobre su lesión.

«No me molestó, pero tu amigo Gerard Romero dijo que yo tenía miedo de darle con la derecha», desmintió el centrocampista. «Son cosas que son mentira. Yo nunca le he dicho a Xavi que tenía miedo. Es mentira. Tengo la suerte de que cuando entro al campo me olvido ni pienso nada», aclaró sobre ese rumor de que por miedo a lesionarse no golpeaba con su pierna diestra.

Pedri se defiende

Hay un pensamiento generalizado de que la mala racha de Pedri con su estado físico tiene que ver con los 73 partidos que disputó en la temporada 2020-21. El canario ratificó esta teoría, afirmando que «puede afectar», pero que era su primera campaña con el Barça y quería jugar el mayor número de minutos posible.

«Tenía muchas ganas de comerme el mundo. Es un proceso que estoy seguro de que va a pasar, he cambiado cosas en mi vida para mejorar física y mentalmente», desveló Pedri refiriéndose a la «dieta» y a sus sesiones de «pilates» a recomendación de una leyenda como Carles Puyol. Además, destacó a su mayor apoyo en el vestuario a lo largo de su duro calvario: Ferran Torres.

Por último, habló de dos jugadores relacionados con el Real Madrid. El primero, Cristiano Ronaldo, que acaba de proclamarse como pichichi de 2023. El canario tiene claro que quien llame «malo» al portugués «es tonto». Y antes de hablar de Bellingham, relató sus sensaciones cuando entrenaba junto a Leo Messi: «Yo pensaba ¿qué hago aquí con este? Esto es una locura».

«Está claro que ahora mismo está en un momento que todo lo que toca va para dentro. Haga lo que haga va a entrar, se nota», dijo sobre Bellingham, la sensación de esta temporada en Chamartín. Para concluir dibujó el mejor once de los jugadores que ha visto en acción. Pedri colocó a Marc André Ter Stegen bajo palos, escudado por Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos y Jordi Alba en defensa.

Sueña con que el Barça fiche a Haaland

En el centro del campo se decidió por el histórico del Barça compuesto por Sergio Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta y en ataque por Neymar, Cristiano y Messi. De entrenador eligió a Luis Enrique, quien apostó por él en la selección española. Ibai Llanos también le pidió a Pedri que escogiera un fichaje para el Barcelona y este escogió a Erling Haaland: «Es un cíborg».