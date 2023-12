El Atlético ya le ha puesto precio a Joao Félix: 50 millones

El futuro de Joao Félix está claro que no estará en el Atlético de Madrid y es por ello que el Barcelona quiere hacer todo lo posible para quedárselo en propiedad. Eduardo Inda, en su visita semanal al El Chiringuito de Jugones, donde tiene su habitual sección de exclusivas, lo ha desvelado, además de asegurar que los colchoneros, incluso, le han puesto ya una cifra de salida de la que, en principio, no se quieren mover.

«Hay dos cuestiones respecto a Joao Félix. El Barcelona ya sabe el precio que tendría el jugador si lo quiere adquirir el próximo verano. El Atlético se quiere deshacer de él. El precio que ha puesto el Atlético al Barça es de 50 millones, que es la cantidad que queda por amortizar. Costó 127, se han pagado 77 y quedan por pagar 50, por lo que es la cantidad que ha puesto el Atlético. El Barcelona estaría dispuesto a pagar menos de la mitad de esa cantidad. Alrededor de 25 millones. Ha sido una ruina para el Atlético», comenzó desvelando en exclusiva Eduardo Inda.

«Hay lio en Can Barça porque Deco y Laporta quieren fichar a Joao a toda cosa y Xavi se opone. Dice que si se van a gastar el poco dinero que tiene, no quiere a Joao y quiere a otro jugador. Hay tres cuestiones: no defiende bien, no marca diferencias y que no tiene gen Barça», añadió el director de OKDIARIO desde su asiento personalizado en el programa deportivo que se emite en Mega.

Uno de los culebrones en Can Barça durante toda la temporada va a ser el futuro de Joao Félix. El futbolista luso está cedido por el Atlético de Madrid y no existe ninguna opción de compra, por lo que si en la Ciudad Condal quieren quedárselo en propiedad van a tener que llegar a un acuerdo con los colchoneros. Hay que recordar que es un futbolista muy del gusto de Joan Laporta, por lo que el presidente de la entidad azulgrana podría intentar hacer el esfuerzo.

De hecho el presidente del Barcelona aseguró hace unos días en Dubai que próximamente se lanzarán a comenzar las negociaciones por Joao Félix con el Atlético de Madrid y también con el Manchester City para quedarse en propiedad con Cancelo. Los precios de ambos varían, ya que por el atacante tendrían que soltar 50 millones, mientras que por el lateral los ingleses podrían conformarse con unos 20 kilos.

Joao Félix llegó el último día del mercado a la Ciudad Condal. Durante semanas los azulgranas trataron de negociar por insistencia de Joan Laporta, que es el gran valedor del ex del Benfica. Finalmente pudo llegar al Barcelona y su inicio de temporada fue espectacular, consiguiendo maravillar a todo el mundo en el club, pero, como le sucedió en el Atlético de Madrid, se ha ido diluyendo, dejando detalles entre otros partidos grises.

No es del gusto de Xavi

Por ejemplo, contra el Atlético de Madrid se salió y fue el responsable que los de Xavi Hernández se llevaran los tres puntos gracias a su solitario gol en Montjuic, pero una semana después, contra el Girona, otra vez desaparecido y sustituido antes de que terminase el partido. Esto es lo que lleva al técnico de la entidad azulgrana a dudar sobre su incorporación definitiva con un desembolso tan alto si se tiene en cuenta la crisis económica que atraviesa el club y la dificultad para acometer operaciones.

Y es que estos 50 millones que reclama el Atlético de Madrid por Joao Félix es un coste bastante alto para un Barcelona que sigue buscando palancas allá donde puede. El portugués quiere dejar el Metropolitano e instalarse en la Ciudad Condal y a su favor juega el gran interés que Joan Laporta y Deco tienen él, mientras que Xavi Hernández es algo más reacio al traspaso.