El Atlético se fija en Wieffer para el medio campo, encandilado por los dos partidos de la fase de grupos de la Champions en los que lo ha tenido enfrente con el Feyenoord, en uno de los cuales además le marcó un gol. Wieffer tiene 23 años, es fijo para Ronald Koeman en la selección holandesa y también está en la órbita del FC Barcelona. Su precio de mercado ronda los 15 millones de euros.

Matts Wieffer colma las aspiraciones rojiblancas en la ventana de fichajes que se abrirá día uno de enero, y en la que el equipo busca desesperadamente a un medio centro posicional del que carece, y que se echó muchísimo de menos en Montjuic el pasado domingo. El jugador holandés destaca por su sentido posicional y por su seguridad en la salida de balón. No sólo es un buen recuperador, sino que sabe jugar con sentido y, tal como demostró en De Kuyp, también es muy peligroso a balón parado, donde aprovecha su envergadura y su buen remate de cabeza.

Mats Wieffer Vs Atletico Madrid (H) pic.twitter.com/QcbEHNgues — 𝙁 (@fuadyabz23) November 29, 2023

El futbolista parece seducido por la posibilidad de dar el salto de la Eredivisie a la Liga, pero es necesario llegar a un acuerdo con el Feyenoord y eso no será sencillo, sobre todo porque la disponibilidad del Atlético es muy limitada. El club español aspira a liberar un par de fichas en el mercado de invierno -Galán y Soyuncu son quienes más posibilidades tienen- para poder hacer frente no sólo al traspaso, sino sobre todo al límite salarial impuesto por la Liga. El sueldo de Wieffer no sería de los más elevados de la plantilla y ese es un punto a favor, pero queda mucho tiempo por delante y ya en verano las negociaciones para la llegada de un centrocampista resultaron un fracaso, sobre todo en el caso del danés del Tottenham Holjbjerg. Veremos ahora qué es lo que sucede.