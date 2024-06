El baile viral con el que Carlos Alcaraz celebró su pase a semifinales de Roland Garros

Carlos Alcaraz celebró el pase a semifinales de Roland Garros con un baile. El tenista español estaba feliz tras batir a Stéfanos Tsitsipás en tres sets (6-3, 7-6 y 6-4) en un duelo que apenas duró 2 horas y 15 minutos. Al término del encuentro, el pupilo de Juan Carlos Ferrero entró al vestuario al ritmo de Mónaco de Bad Bunny después de un duelo donde se exprimió al máximo para batir a un rival duro como el griego y citarse con Jannik Sinner en las semifinales del Grand Slam parisino.

El murciano desplegó su mejor versión para doblegar al campeón de Montecarlo, que venía mostrando un nivel bastante alto en estos últimos meses. Carlitos supo contrarrestar a la perfección el juego del tenista heleno para seguir invicto en sus enfrentamientos directos contra Tsitsipas, donde domina el español por 6-0. El tenista de Atenas ya no sabe qué hacer para batirle.

En el segundo set todo iba bien hasta el 4-2 a favor de Alcaraz. Fue entonces cuando despertó Tsitsipas, que le rompió el servicio al ex número uno del mundo para terminar forzando el tie-break. Ya en el desempate, Carlos, volvió a sacar su mejor versión para llevarse el segundo set y quedarse a un paso de repetir semifinales, donde el año pasado cayó con Djokovic en el famoso partido de los calambres.

Dancing on to the semi-finals 🕺🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/HpxGGAAo3V

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024