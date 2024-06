Alcaraz se deshace en elogios ante Sinner: «Me hace trabajar para ser mejor tenista»

Carlos Alcaraz accedió a semifinales de Roland Garros, después de un partido posiblemente más sencillo de lo esperado ante Stefanos Tsitsipas, que el español sacó adelante con sobriedad y momentos de determinación y brillantez. Muy feliz por el triunfo, que le deja a dos pasos del título en París, Alcaraz analizó su enfrentamiento de semifinales contra Jannik Sinner, recientemente condecorado como número uno del ranking ATP, y no dudó en elogiar a su colega y rival en pista del próximo viernes.

«Me alegra mucho que le estén yendo las cosas tan bien, hemos tenido partidos impresionantes entre nosotros y sé que será difícil el viernes. Él es una razón para levantarme cada día y trabajar duro con el fin de ser mejor tenista», comentó Carlos Alcaraz aún a pie de pista, tras ganar a Tsitsipas. Preguntado por el nivel de Sinner de la actualidad, Carlitos reconocía que en 2024 es el mejor tenista del mundo y por ello es merecido el nº1, aunque haya llegado matemáticamente por la lesión y retirada de Roland Garros de Novak Djokovic.

Alcaraz fue también cuestionado por la felicidad que desprende sobre la pista de tenis, algo poco habitual entre los mejores tenistas del mundo y que se ha convertido en uno de sus signos de identidad. «Me gusta sonreír en pista porque me encanta estar en la posición de buscar mi mejor tenis y optar a grandes éxitos. A veces también me sirve para intentar quitarme los nervios», comentó, cómo no, con una sonrisa de oreja a oreja, el jugador de El Palmar, semifinalista por segunda vez consecutiva en Roland Garros.

Alcaraz y Sinner juegan el viernes

Será el plato fuerte de las semifinales de Roland Garros y, para muchos, una final anticipada del torneo. El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará el viernes 7 de junio, por lo que ambos contendientes tendrán dos días de descanso para preparar el encuentro a conciencia y tratar de desmontar las tácticas del oponente.

La organización de Roland Garros tiene programadas las dos semifinales masculinas para el viernes, por lo que, a falta de confirmación, todo hace indicar que Alcaraz y Sinner disputarán la primera que se inicia a partir de las 14:30 horas. Por su parte, el ganador del De Miñaur-Zverev y Casper Ruud, ya clasificado a la penúltima ronda por la retirada de Djokovic, jugarán la otra.