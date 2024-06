Djokovic se retira de Roland Garros por una lesión en la rodilla

Novak Djokovic no podrá revalidar su título de campeón en Roland Garros. El tenista serbio, que cederá el número uno del ranking ATP a Jannik Sinner, se ve obligado a retirarse del segundo Grand Slam de la temporada por una lesión en la rodilla, producida en el encuentro de octavos de final del cuadro ante Francisco Cerúndolo, el pasado lunes. Después de someterse a una resonancia, el diagnóstico invita a Djokovic a abandonar París antes de jugar los cuartos de final, en los que debía enfrentarse al noruego Casper Ruud, quien pasa directamente a semifinales.

Djokovic hizo saltar las alarmas en el segundo set del partido ante Cerúndolo, al asegurar que había sufrido una molestia importante en la rodilla. Después de vencer de manera épica, remontada incluida, en cinco sets, Novak no podía asegurar que fuera a disputar los cuartos de final de Roland Garros 2024, pendiente de las pruebas en la articulación. Finalmente, el serbio, junto a su equipo, ha tomado la decisión de abandonar el torneo de Grand Slam y comenzar con un proceso de recuperación en vistas de poder jugar Wimbledon y los Juegos Olímpicos al 100%.

Fue la organización de Roland Garros la que confirmó las noticias sobre la retirada de Novak Djokovic, que llevaban circulando por las instalaciones del torneo durante toda la jornada del martes, después de que el serbio no hubiera saltado a entrenar a pista. «Djokovic causa baja en Roland Garros debido a una lesión en la rodilla derecha», comentaba la organización a través de las redes sociales.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.

Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024