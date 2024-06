Djokovic obra otro milagro y sigue vivo en Roland Garros

Novak Djokovic tiene más vidas que un gato en esta edición de Roland Garros y está dispuesto a gastarlas todas con tal de continuar vivo en el torneo. El tenista serbio, visiblemente mermado por una dolencia en la rodilla, resistió ante Francisco Cerúndolo en octavos de final para ganar, de nuevo y como frente a Musetti, en cinco sets, que le dan acceso a los cuartos en París. Con la épica como acompañante y un tenis que incomprensiblemente fue a más con el paso de las horas, Djokovic desactivo el tenis de Cerúndolo y aguantará al menos dos días más en Roland Garros 2024.

Una derrota de Djokovic no hubiera significado una sorpresa mayúscula si atendemos a su estado físico, la trayectoria que lleva en 2024 y lo sucedido hace dos días en París, pero sí la confirmación de que su curso no está siendo el esperado. Posiblemente, esta última afirmación se mantenga debido a la dificultad con la que saca adelante los partidos, pero Novak es un jugador histórico y por segundo encuentro consecutivo, hizo gala de ese aura para salir indemne en Roland Garros de lo que para la inmensa mayoría hubiera sido una derrota sin tapujos.

Problemas en la rodilla, quejas por el estado de la pista, resbalones y un Cerúndolo bordando el tenis formaron un cóctel que no tumbó a Djokovic, si no que le hizo más fuerte. Desde el tercer set, Nole tuvo que elegir a qué bolas correr y una vez vio que competía en el cuarto, decidió tirarse de cabeza, en ocasiones de manera literal, a por cada pelota con tal de no despedirse de Roland Garros y del número uno del mundo.

El tenista más laureado de la historia dio una exhibición con un tenis emocionante y variado con el que consiguió poner nervioso a un Cerúndolo de sobresaliente en todos los momentos menos en los verdaderamente importantes. Dos puntos de inflexión, en el cuarto y el quinto, en los que el argentino se quemó y Novak Djokovic salió indemne para acceder a cuartos de final de Roland Garros, donde se medirá, si la rodilla se lo permite, al ganador del partido entre Casper Ruud y Taylor Fritz.