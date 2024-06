Alcaraz no encuentra rival en Tsitsipas y se cita con Sinner en semifinales de Roland Garros

Carlos Alcaraz está a dos partidos de conquistar París. El tenista español volvió a cumplir con sobriedad y toques de brillantez para superar (6-3, 7-6, 6-4) a un Stefanos Tsitsipas que, como en las cinco anteriores ocasiones, no cumplió con las expectativas ante Carlitos. Muy superior durante el grueso del partido y en poco más de dos horas, Alcaraz dejó finiquitada la contienda ante un desconocido Tsitsipas y se cita con Jannik Sinner en un partido esperadísimo en semifinales de Roland Garros, una final anticipada entre el gran favorito al título y el flamante número uno de la ATP.

El billete de Alcaraz a semifinales se compró con mucho mérito por parte del protagonista, quien permaneció concentrado en todo momento y sólo tuvo un pequeño lapsus en el segundo set, que palió en un inmenso tie-break. Sin embargo, también hay que dar una pequeña parte a Stefanos Tsitsipas, al que ni la melatonina, como se excusó en 2023, ni ningún otro elemento externo salvan de un partido que no estuvo a la altura del talento que se le presupone.

Alcaraz suma y sigue en Roland Garros, donde la retirada por lesión de Novak Djokovic le deja como gran candidato al título. Después de ganar por la vía rápida a los tres cabezas de serie que se ha encontrado en el cuadro final –Korda, Auger-Aliassime y Tsitsipas– la próxima misión será un Jannik Sinner que a priori es inferior en tierra batida al murciano, pero que en 2024 ha demostrado ser el mejor tenista del planeta en términos de regularidad, concentración y pegada.

La efectividad de Alcaraz fue su principal virtud en un día en el que los fallos de Tsitsipas no le dieron opción, sobre todo cuando era el murciano el que servía. Sólo en un juego tuvo oportunidades de break Stefanos, errático con el resto de revés y acribillado por Carlos en esa zona. Tácticamente perfecto, tanto en el primer set como en el tercero, un break marcó la diferencia, mientras que en el segundo, el español tuvo que acudir a la muerte súbita después de perder una ventaja de 4-1 en cuestión de minutos.

Tsitsipas, sin respuesta ante Alcaraz

Con un 5-0 de parcial en contra en los enfrentamientos previos llegaba Stefanos Tsitsipas a su duelo con Carlos Alcaraz y, desde el primer juego, se notó al griego presionado por este head to head desfavorable. Tratando de subir un punto su agresividad, se vio a un Tsitsipas incómodo en el servicio, hasta el punto de cederlo en el primer juego de partido, y sobre todo con el resto. Alcaraz se mantuvo con un gran porcentaje de primeros que le permitían navegar a velocidad de crucero, antes de volver a romper en el último juego y cerrar la primera manga por 6-3.

Llegaría entonces el peor momento de Tsitsipas en el partido. Desdibujado y consumido por sus errores en pelotas fáciles, Alcaraz volvía a romperle y a dibujar una renta de 4-1 en el segundo set, que amenazaba con dejar sin historia el partido. Tal era la superioridad que Carlos, como ya le ha sucedido en otras ocasiones y debe tratar de evitar, se relajó, y Stefanos, curtido ya en mil batallas aprovechó la puerta para volver a competir.

Alcaraz condiciona y sentencia el partido

El público animaba deliberadamente al griego, debido al riesgo de quedarse demasiado pronto sin el encuentro estrella de la jornada, y Tsitsipas respondía igualando a cuatro y más tarde sumando con el servicio buenos momentos hasta forzar un tie break que decantaría la balanza de un lado o permitiría la igualdad de fuerzas del otro. La determinación de Carlos Alcaraz volvería a romper a Stefanos Tsitsipas, al que ni las quejas por los gritos de esfuerzo del español le valieron lo más mínimo. Alcaraz volvía a golpear y se apuntaba el segundo set por 7-6.

Ya en el tercero, a la postre definitivo, Alcaraz no pudo empezar rompiendo, como en los dos anteriores, pero Stefanos tampoco subía su nivel al resto. Casi en cada ocasión en la que Carlos servía sobre el revés de Tsitsipas, el punto era para el murciano, y bajo esa premisa fue sumando puntos y juegos hasta llegar a un 3-3 en el que la caída del griego sería ya definitiva. El break decisivo había llegado y Carlos Alcaraz, minutos después, cerraba su segundo pase a semifinales consecutivo en Roland Garros. Esta vez no será Novak Djokovic, si no Jannik Sinner, su rival en esta instancia.