Athenea: «Jugar con España es lo más grande, un orgullo y un privilegio»

España se juega su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 este viernes ante Holanda. Después de la consecución del último Mundial el pasado mes de agosto, la selección tiene ante sí un nuevo reto, puesto que nunca ha participado en el torneo olímpico femenino. Una de las protagonistas de este duelo será Athenea del Castillo (Solares, Cantabria, 2000), que antes del importante compromiso de la campeona del mundo atiende a OKDIARIO.

La jugadora del Real Madrid ha irrumpido con fuerza en los últimos años en el fútbol español, convirtiéndose en una de las líderes del conjunto blanco y en parte fundamental de la selección para Montse Tomé. En esta entrevista, no esquiva ningún tema, pronunciándose sobre lo que tiene por delante el equipo, así como todo lo sucedido tras el Mundial y desvelando por qué fue la única que se desmarcó del resto al no firmar el comunicado de renuncia tras lo sucedido con Luis Rubiales.

Pregunta: Al Mundial llegabais como una de las candidatas y, ahora, después de haberlo ganado, sí que sois favoritas para estar en los Juegos y ganar la Liga de Naciones. ¿Qué supone para vosotras, lo veis así?

Respuesta: Bueno, al final las mismas ganas y el mismo reto de seguir ganando cada día. Sí que es cierto que llevamos una estrella en el pecho que tiene mucha repercusión, que sabemos la importancia que tiene y vamos a salir a ganar este partido porque queremos estar en los Juegos Olímpicos y queremos estar en la final de la Nations League. Eso es una realidad y vamos a dar el máximo.

P: Tenéis ahora el reto de poder jugar unos Juegos Olímpicos con España, después de ganar el Mundial, sois número uno en el ranking FIFA y podéis ganar la Liga de Naciones.

R: Pues este equipo no tiene techo, no tiene una ambición, tiene muchas, tiene ganas de seguir ganando y tenemos muchísimos retos por delante, como te he dicho antes. Ganar este viernes para clasificarnos para los Juegos Olímpicos y llegar a una final de la Nations League. Y el objetivo es ganar y seguir ganando. Y sobre todo con el fútbol que practicamos. Eso es lo más importante.

P: ¿Sería un fracaso no estar en París?

R: Bueno, yo no diría fracaso, ¿no? Al final esto es deporte. Unas veces se gana, otras veces se pierde, pero si haces las cosas bien, estarás más cerca de ganar. Y nosotras queremos ganar este partido y todos. Entonces no pensamos en el fracaso ni en la derrota, sino en sacar nuestra mejor versión y hacerlo lo mejor posible para conseguir ganar. O sea, nosotras solo pensamos en ganar, no en las consecuencias que tiene no hacerlo, simplemente el ganar y darlo todo.

P: En los últimos dos partidos se vio una versión más espesa de España. En la segunda parte contra Italia y en la primera contra Suecia el equipo se desconectó. ¿Qué habéis hecho, de cara a esta Final Four, para evitar que os vuelva a pasar?

R: Sí que en esos dos partidos que tú has dicho nos costó un poco, somos conscientes de ello y queremos que no vuelva a pasar. Entonces estamos poniendo el foco en salir enchufadas los primeros minutos y sobre todo intentar sacar la mejor versión de todas y cada una de nosotras para sacar el juego de España lo mejor posible. Al final, el equipo que tenemos enfrente también juega. Eso es una realidad. Estamos hablando de dos grandes selecciones que te ponen las cosas muy difíciles para que esas cosas no salgan. Pero bueno, el equipo pone el foco en mejorar, en sacar nuestra mejor versión y hacer un gran partido este viernes.

P: Luego está el tema de la presión. Al ser campeonas del mundo, los focos están más puestos en España que en el resto de selecciones, ¿cómo lo afrontáis?

R: En una charla del Mundial que tuvimos con el psicólogo, puso una frase y se me quedó. Es algo que llevo para siempre. Y es que la presión es un privilegio. Somos unas privilegiadas por tener esa presión. Eso significa que las cosas las estamos haciendo bien, que todo el mundo quiere ganarnos, entonces es un privilegio que tú te enfrentes a alguien que te quiera ganar. Siendo las actuales campeonas del mundo, todo el mundo echa un plus y nosotras también, porque queremos seguir ganando. Esa frase me marcó y para mí es una realidad.

Tener presión es un privilegio para todas, porque aprender a gestionarla creo que es difícil, pero muchas de nosotras sabemos hacerlo y tenemos las herramientas suficientes para gestionarlo. Entonces, al final no es salir a jugar y hacer lo que hacemos fin de semana o miércoles, domingo, miércoles, domingo. Al final es un partido de fútbol en el que se hacen las cosas bien. Sí que es cierto que igual las sensaciones no son las mismas. No es lo mismo la jornada 1 de Liga que unas semifinales de Nations League, pero el objetivo es el mismo y es ganar. Y desde pequeños nos enseñan a ganar. Yo quiero jugar contra alguien y quiero ganar y al final eso es lo que llevamos haciendo toda nuestra trayectoria. Entonces siempre queremos ganar y esa presión es un privilegio para nosotras también.

P: Esa presión que tenéis al ser campeonas del mundo y hacer que las rivales quieran ganar, os hace dar una mejor versión cada partido.

R: Claro, nos hace querer ser mejor cada día, seguir motivándonos para ser mejores, para aprender, para seguir ganando. Porque al final somos más ambiciosas, tenemos muchísimos objetivos, queremos hacer grandes cosas y eso pasa por ganar. Al final, vamos a seguir mejorando para sacar una versión mejor de España día tras día, entrenamiento tras entrenamiento. Estar en una lista de la selección es muy difícil. Hay muchas jugadoras que se quedan fuera. Ese es el nivel que tiene España. Aquí hay grandes jugadoras, pero ¿y las que se quedan fuera?

Yo sigo siendo una niña, pero las generaciones más pequeñas vienen pisando fuerte, que lo vienen ganando. Vicky es un gran ejemplo de de que es difícil estar aquí porque es una gran jugadora. La he visto aquí y para mí es que no aparenta la edad que tiene. Al final, ese es el futuro que tiene España. Las jóvenes están llegando. Nosotras estamos haciendo lo mejor posible para seguir entrando. Las listas, las más veteranas siguen dando esa experiencia y ese todo. Entonces España está creciendo y es muy difícil entrar en la lista y España tiene una generación muy, muy buena.

P: ¿Dónde crees que está el techo ahora mismo de España?

R: Es que yo creo que no tenemos techo, que tenemos que dar nuestra mejor versión siempre e intentar ganar siempre. El techo es un límite y nosotras no nos ponemos límites, queremos seguir ganando y ganar este viernes, estar en la final de la Nations League y clasificarnos para los Juegos Olímpicos. O sea, este equipo quiere ser eterno y quiere seguir ganando.

P: Después del Mundial han pasado muchas cosas y aún así habéis conseguido el mantener el rendimiento deportivo, aislaros de todo el ruido. ¿Cómo habéis hecho para superar esos momentos y poder seguir rindiendo en el campo a la perfección?

R: Porque este grupo es muy, muy fuerte. O sea, somos muy fuertes en todos los sentidos. Mentalmente somos muy fuertes, queremos seguir ganando y al final el equipo tiene muchísima ambición y tiene muchísimos retos por delante. Entonces nosotras nos hemos hecho fuertes todas y en vez de ser un grupo somos un equipo. Somos un equipo que remamos todos en la misma dirección por conseguir los objetivos.

P: ¿En qué os afectó todo eso? Todo lo que pasó, que se hablara más de otra cosa que de que del Mundial que acababais de ganar.

R: A mí personalmente no me afectan esas cosas. Me da rabia, porque al final habíamos hecho historia, pero no es algo que me afecte porque no me gusta leer nada. Yo con lo que piense mi familia, mis amigos, mis compañeras, me vale y me centro mucho en mí y en lo que puedo mejorar. Creo que que eso no nos tiene que afectar, que sí que da rabia, porque hemos hecho historia y se debería de haber hablado de que, hostias hemos hecho historia. Al final hechos que no pueden volver a repetirse pues se produjeron. Pero bueno, ahora mirándolo así, suena feo decirlo, pero el Mundial es pasado. Ahora hay que pensar en el presente y en seguir ganando para que se hable de eso, de que España tiene ambición, de que España tiene ganas y de que España no tiene límites.

P: Dices que no sueles leer lo que se dice… Hubo un momento en el que se puso el foco mucho en ti, que fue cuando todas firman un comunicado renunciando a la selección menos tú y la gente se te echa encima. ¿Cómo gestionaste tú eso, cómo llevaste esas críticas y, sobre todo, qué fue lo que te llevó a no firmar ese comunicado con tus compañeras?

R: Tampoco vi si la gente me apoyaba o no, es que al final me daba igual, porque la libertad de expresión es eso, el poder expresarse cada uno de la manera que quiera. Yo lo hice de esa manera, mis compañeras lo respetaron, todas lo entendieron, mi familia lo entendió, mis amigos… Yo soy una persona muy tranquila, me fijo en la gente que tengo alrededor y en lo que a mí me han enseñado en mi casa. Yo apoyo a Jenni y ella lo sabe. Yo firmé el primer comunicado. Si Luis Rubiales seguía al frente de la Federación, yo no volvía a la selección y eso lo tenía claro. Pero una vez que tal, creo que todo lo que se produjo después lo teníamos que solucionar de otra manera y yo fue lo que dije. No significa que yo pensase de otra manera, yo me expresé de esa manera y al final mis compañeros lo entendieron, mi familia lo entendió y al final a mi lo que se diga o se deje de decir, la verdad es que como no lo leo no me afecta.

P: ¿Tuviste miedo de que hubiese alguna compañera que no aceptase tu decisión?

R: No tuve miedo, porque yo soy así. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido otra compañera, me hubiese ido exactamente igual, porque ahí está la libertad de expresión en cada persona, se exprese como quiera. Somos, en este caso, 25 jugadoras. ¿Tú crees que 25 jugadoras vamos a pensar de la misma manera? No. Cada una tendrá sus pensamientos, su forma de verlo y ahí está, en el seguir aprendiendo cada día de cada compañera o de cada cosa.

P: ¿Cómo se gestó ese comunicado y esa renuncia?

R: Hubo conversaciones con la Federación, las capitanas nos transmitieron las cosas y cada uno ahí decidió y yo decidí eso. No hubo más. Es más lo que se habló, porque yo vine aquí y genial con todas mis compañeras. A día de hoy superbien, no tengo ningún problema con ninguna.

P: A raíz de ahí, se hacen cambios en la Federación. Se ha estructurado mejor el fútbol femenino. ¿En qué notáis vosotras esos cambios?

R: Se está estructurando todo. Tenemos a Markel Zubizarreta que está con nosotras, que creo que hizo un gran trabajo en el Barça y ahora se está demostrando aquí. Hace poco hemos tenido también un readaptador, se ha ido gente de la Federación, tenemos al presi que está con nosotras y Rafa del Amo… Tenemos un montón de infraestructuras que vamos creciendo, vamos evolucionando y ahora hay gente superpreparada y capacitada para seguir trabajando y, sobre todo, que quieren la mejora de de esta selección.

P: A nivel deportivo, el cambio es el de Jorge Vilda por Montse Tomé. ¿Qué diferencias hay?

R: Cada entrenador tiene sus cosas. Yo aprendí mucho de Jorge, aprendo muchísimo de Montse, me transmiten diferentes ideas. Montse trabaja de una manera, Jorge trabajaba de otra y y para mí el poder aprender de cada persona creo que que es lo mejor, tener entrenadores que te enseñen muchísimas cosas. Montse es una de ellas, está trabajando bien, el equipo está contento y a seguir.

P: A nivel personal sí que tienes ahora más protagonismo con Montse que con Vilda en el Mundial y en el Madrid tienes más presencia en ataque que el año pasado, siendo también más importante. ¿Qué ha supuesto para ti?

R: Cada entrenador tiene sus cosas y su forma de jugar. A Jorge pues le tengo que agradecer también que fue quien me dio la oportunidad de de poder debutar con la selección y poder estar aquí. Sí que en el Mundial no tuve tampoco los minutos que me hubiese gustado, pero al final ganamos el Mundial. Éramos 23 jugadoras con un mismo objetivo y me quedo con eso. Y ahora con Montse sí que es cierto que que estoy jugando más, estoy teniendo buenas actuaciones, estoy disfrutando, estoy dando una buena versión y quiero seguir haciéndolo. Por suerte, independientemente de que me toque salir de inicio o no, voy a aportar mi pequeño granito de arena a este equipo, porque es un privilegio poder estar aquí. Si me toca de inicio, bien; si me toca 25 minutos, bien; si no me toca participar, bien. Estoy aquí y estoy feliz.

Luego en el Madrid, el año pasado hubo tramos de la temporada en el que jugué de carrilera. El entrenador es quien decide y él decidió jugar con ese tipo de sistema, el equipo estaba más adaptado y yo me adapté. Y ahora pues sí que estoy jugando mucho más arriba. Al final una temporada son altibajos, pero creo que dentro de lo que de lo que es, pues estoy haciendo buenos partidos, dentro de que a veces pues no se juega como como quiere y a veces es una montaña rusa. Estoy intentando aportar mi granito de arena al equipo y creo que lo estoy haciendo.

P: Este año las cosas no han salido como se esperaban. ¿Hasta qué punto han influido las lesiones en la caída del equipo?

R: Tuvimos dos lesiones importantes esta este inicio de temporada, la de Weir y la de Carla. Weir es una de las mejores jugadoras del mundo, tiene grandes números, aporta muchísimas otras cosas al equipo. Y luego Carla, que también está creciendo, lo estaba haciendo muy, muy bien y estaba teniendo minutos. Luego, cuando nos hemos estado jugando la vida en Champions y en esos momentos, el equipo también ha tenido lesiones importantes. Eso es una realidad. Olga no estuvo muchos partidos, Linda tampoco Sandie, Bruun, Feller, en defensa Rocío… todas somos importantes. Hemos tenido muchísimas lesiones, justo en el peor momento de la temporada, pero no es excusa.

Somos jugadoras profesionales, estamos en el Real Madrid y que tenemos que dar el máximo. Somos conscientes de ello y que al final las cosas no han salido como nos hubiesen gustado. Estamos en un club en el que queremos ganar y debemos ganar y somos conscientes de ello. Y cuando las cosas no salen, somos nosotras las que también estamos jodidas. Para nosotras han sido momentos difíciles, pero eso ha hecho que el grupo esté más unido que nunca y que saquemos fuerzas de donde sea para dar el máximo y cumplir ese objetivo de intentar quedar segundas, para clasificarnos para la Champions el año que viene. Es el objetivo que nos queda y es el que tenemos que cumplir. Hay que poner el foco en él para dar el máximo y sobre todo, corregir errores que tenemos, en que hay que seguir mejorando y, año tras año, intentar hacerlo lo mejor posible e intentar ganar el primer título con la camiseta del Madrid.

P: ¿Qué es lo que le falta al Madrid para dar ese salto de calidad y cuándo crees que se puede producir?

R: Somos jugadoras muy jóvenes. Muchas de nosotras tenemos experiencias en nivel de selección, pero al final es otro contexto completamente diferente. Creo que poco a poco estamos creciendo, que estamos siendo estables, dentro de las lesiones hemos intentado estar lo mejor, lo más estables posibles en la clasificación. Vamos segundas, tenemos puntos de ventaja, tenemos que seguir dándolo todo, pero poco a poco vamos a seguir creciendo.

El club está invirtiendo más, nosotras tenemos mejores medios, estamos creciendo como bloque, llevamos ya tres años muchas juntas… entonces el bloque está creciendo. Hay que seguir en esa línea ascendente que llevamos para cuanto antes intentar ganar, porque las futbolistas como tal queremos ganar. Yo estoy en el Real Madrid porque quiero ganar muchísimas cosas y sé que que el club va a crecer y que lo vamos a hacer porque queremos hacerlo y el club quiere hacerlo.

P: Hablando del futuro, ¿cómo está tu renovación?

R: Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré: soy madridista, estoy cumpliendo un sueño. Mi sueño siempre ha sido vestir la camiseta del Real Madrid. Tanto el club como yo quiere que esté. Yo quiero estar. Están hablando con mi representante. Seguro que va a ser fácil, pero la verdad es que no me imagino mi futuro fuera del Real Madrid, porque quiero estar aquí. Al final, yo quiero estar y el club quiere que esté. Entonces, yo creo que que dentro de poco se solucionarán los pequeños flecos que hay, tampoco estoy muy pendiente de ello, porque es lo que te digo, el club quiere que esté, yo quiero estar, quiero estar muchos años aquí.

P: Entonces, hay Athenea para rato en el Madrid.

R: Espero que sí. Lo deseo.

P: Volviendo a la Final Four, jugáis en casa contra una rival muy potente como es Holanda, a la que ya habéis ganado. ¿Qué esperáis del partido?

R: Espero que las gradas de la Cartuja estén llenas. Queremos conseguir esa victoria. Sabemos de la importancia que tiene, porque tiene unos Juegos Olímpicos detrás. En el Mundial, ya nos pusieron las cosas muy difíciles y va a ser un partido muy intenso. Las segundas jugadas van a ser superimportantes y sacar una buena versión de nosotras va a ser importante. Tenemos el foco puesto en en ese partido del viernes. Ojalá la Cartuja esté llena, que necesitamos su apoyo. Queremos estar en los Juegos, queremos estar en esa final de la Nations League y espero que la afición esté con nosotras.

P: Hubo un cambio de sede de Cádiz, que es más pequeño, a La Cartuja, que tiene 60.000 espectadores y es más difícil de llenar. ¿Creéis que puede jugar en vuestra contra que no se vea tan lleno?

R: No, yo creo que no nos va a afectar para nada, porque al final estamos acostumbrados a jugar en estadios más pequeños. La gente al final es algo que te puede dar un plus, pero bueno, yo deseo de verdad que esas gradas estén llenas, que nos van a ayudar mucho y nos van a arropar. Pero bueno, ningún problema si al final no hay 60.000 espectadores, que haya los máximos posibles y nosotras vamos a darlo todo.

P: Venís de ser prácticamente anónimas y, tras el Mundial, vuestra popularidad ha crecido y tenéis muchísimo apoyo ¿cómo lo vivís vosotras?

R: Bueno, al final la gente te va conociendo más, eso es una realidad. Es un privilegio que, sobre todo, muchos niños y muchas niñas quieran ser como tú y sobre todo una responsabilidad muy grande. A mí me me hace especial ilusión, me hace muy feliz. Estoy muy feliz de que me estén conociendo, de todos los niños y todas las niñas que quieran ser como yo. Al final represento, sobre todo aquí, una selección increíble y, en el club, el mejor club del mundo, por lo que también es una responsabilidad, pero estoy muy agradecida.

P: ¿Qué supone para ti el jugar con España?

R: Es a lo que tú aspiras cuando empiezas a jugar al fútbol, porque al final estás representando a tu país, que es lo más grande y para mí es un orgullo y un privilegio. Estoy supercontenta y y superagradecida de tener la oportunidad de poder estar aquí y ojalá sean muchas más.

P: Por último, ¿un sueño que te queda por cumplir?

R: Ganar una Champions con el Real Madrid.

