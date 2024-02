Athenea: «El Real Madrid va a crecer y mi sueño es ganar la Champions»

Athenea del Castillo ha ofrecido una entrevista a OKDIARIO en la que ha hablado, más allá de la selección, del Real Madrid. La extremo cántabra ha revelado cuál es el sueño que le queda pendiente, después de haber ganado a sus 23 años el Mundial con España. Tiene claro que su deseo es «ganar una Champions» con el conjunto blanco y, además, desvela detalles sobre cómo se encuentra su renovación con el club, puesto que termina contrato el próximo 30 de junio. «El club quiere que esté y yo quiero estar», apunta.

«Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré: soy madridista, estoy cumpliendo un sueño», señala Athenea al ser preguntada sobre su futuro. La jugadora del Real Madrid no esconde su deseo y revela que ya es un asunto que está tratando su agente: «Están hablando con mi representante, seguro que va a ser fácil, no me imagino mi futuro fuera del Real Madrid».

Aunque afirma que no está «muy pendiente» de las negociaciones, cree que «dentro de poco se solucionarán los pequeños flecos» que puedan quedar para cerrar la ampliación de su contrato. Finaliza, al respecto, mostrando su firme compromiso con el Real Madrid: «Quiero estar muchos años aquí».

Athenea sobre el futuro del Madrid

La temporada del conjunto blanco no está siendo nada sencilla, puesto que están eliminadas de la Champions y de la Copa. Athenea se ha pronunciado al respecto qué factores han influido en la caída del equipo, aunque no pone excusas: «Estamos en el Real Madrid y que tenemos que dar el máximo. Somos conscientes de ello y que al final las cosas no han salido como nos hubiesen gustado. Estamos en un club en el que queremos ganar y debemos ganar y, cuando las cosas no salen, somos nosotras las que también estamos jodidas».

Valora también todas las lesiones que han tenido a lo largo de la temporada: «Tuvimos dos lesiones importantes este inicio de temporada, la de Weir y la de Carla. Weir es una de las mejores jugadoras del mundo. Olga no estuvo muchos partidos, Linda tampoco, Sandie, Bruun, Feller, en defensa Rocío… todas somos importantes. Hemos tenido muchísimas lesiones, justo en el peor momento de la temporada, pero no es excusa».

Athenea considera que el Real Madrid está poniendo mucho de su parte para por mantener el crecimiento que se ha visto en las últimas temporadas. «El club está invirtiendo más, nosotras tenemos mejores medios, estamos creciendo como bloque, llevamos ya tres años muchas juntas… entonces el bloque está creciendo. Hay que seguir en esa línea ascendente que llevamos para cuanto antes intentar ganar», revela.

«Yo estoy en el Real Madrid porque quiero ganar muchísimas cosas y sé que el club va a crecer y que lo vamos a hacer porque queremos hacerlo y el club quiere hacerlo», apunta la cántabra. Para finalizar, expresó cuál es uno de los únicos sueños que le quedan por cumplir en el mundo del fútbol, una vez que ha ganado el Mundial con la selección: «¿Un sueño? Ganar una Champions con el Real Madrid».