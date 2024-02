Athenea: «No firmé el comunicado con el resto porque las cosas se debían hacer de otra manera»

Athenea del Castillo atiende a OKDIARIO antes del importantísimo partido de España, en el que buscará clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Holanda, así como la final de la Liga de Naciones. Tras unos meses convulsos, tras ganar el Mundial, todo ha vuelto a la normalidad en la selección. Ahora, Athenea cuenta cómo vivió esos días y los motivos que la llevaron a ser la única futbolista de las que formaron parte del equipo campeón en Australia que no firmó el comunicado en el que renunciaban a seguir yendo con la selección.

En un primer momento, tras todo lo sucedido con Jenni Hermoso, todas las jugadoras -incluida Athenea- firmaron un comunicado anunciando su renuncia a seguir yendo con España. La sorpresa llegó minutos antes de que Montse Tomé ofreciera su primera lista, cuando en un segundo comunicado, 21 de las 23 mundialistas mantenían su decisión de no ser convocables. Todas salvo Zornoza, que anunció su retirada del equipo nacional, y Athenea.

La jugadora del Real Madrid expone ahora los motivos por los que no firmó el comunicado y asegura que, pese a ello, todas sus compañeras la entendieron. Reafirma su «apoyo a Jenni» tras lo sucedido con Luis Rubiales y deja claro que si el ex presidente «seguía al frente de la Federación», ella «no volvía» con el equipo nacional. Una vez que Rubiales salió, se cesó a Vilda y se puso al mando a Montse Tomé, no encontró motivos para mantener esa renuncia: «Lo teníamos que solucionar de otra manera y yo fue lo que dije. No significa que yo pensase de otra manera, yo me expresé de esa manera y al final mis compañeros lo entendieron».

Aquella decisión llevó a la cántabra a ser duramente criticada en redes. Sin embargo, la futbolista desvela que no se fija en qué se dice o no sobre ella: «No leo. Tampoco vi si la gente me apoyaba o no, es que al final me daba igual, porque la libertad de expresión es eso, el poder expresarse cada uno de la manera que quiera».

«Yo apoyo a Jenni y ella lo sabe. Yo firmé el primer comunicado. Si Luis Rubiales seguía al frente de la Federación, yo no volvía a la selección y eso lo tenía claro», señala Athenea en la entrevista concedida a OKDIARIO. Destaca, además, el gran ambiente que hay en el vestuario y que no hubo ningún tipo de represalia sobre su decisión: «Yo vine aquí y genial con todas mis compañeras. No tengo ningún problema con ninguna».

También detalla cómo se gestionaron los días previos a ese comunicado. Athenea señala que «hubo conversaciones con la Federación» y que fueron las capitanas las encargadas de transmitirles todo: «Cada una ahí decidió y yo decidí eso».