Montse Tomé: «No voy a dar pistas al rival con Alexia Putellas»

Montse Tomé, compareció en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Liga de las Naciones. Antes del decisivo encuentro de España contra Holanda, que otorgará un billete a los Juegos Olímpicos de París y también a la final del torneo, la seleccionadora española no dio pistas sobre si las convocadas, sin el alta médica, Alexia Putellas y Tere Abelleira, estarán en La Cartuja. Tampoco lo hizo sobre los dos descartes para el próximo viernes.

«Buenas tardes. Perdonad por mi voz, pero la he perdido estos días. Las 23 futbolistas aún nos queda un entrenamiento para verlas. Durante todos estos días el equipo ha entrenado bien. Cuando termine este entrenamiento valoraremos y daremos al equipo las 23 futbolistas que entrarán en convocatoria. Alexia está bien en su proyecto de readaptación. Está entrenando lo que puede», comenzó sobre el tema de Alexia Putellas.

«Las 23 futbolistas lo diremos cuando termine este entrenamiento. Todos los que estamos aquí queremos que España gane, no vamos a darle pistas al rival. Cuando termine comunicaremos al equipo y luego todos podréis ver quiénes son», añadió sobre este tema.

«Hemos visto a Países Bajos. Lo hemos analizado desde nuestro partido y en ese partido jugaron bastante directo tratando de conseguir esa disputa en el centro del campo y verticalidad. Lo que hemos visto en la Liga de las Naciones es que golpean mucho con sus tres centrales. Tienen variedad en el juego. Estamos los cuatro mejores equipos en una competición de altísimo nivel. A partir de mañana tenemos una idea y un plan. Nosotros tuvimos varias ocasiones y el partido se envolvió en una dinámica que nos hizo perder el control. Si conseguimos dominar con la posesión podremos competir bien», señaló sobre el rival.

Monste Tomé no se pronuncia sobre Alexia

Montse Tomé se siguió negando a ofrecer algún tipo de pista sobre la titularidad de Alexia: «No voy a dar pistas al rival. Es cierto que es un partido en el que tenemos un objetivo importante que es estar en los Juegos Olímpicos. La experiencia reciente con el Mundial es un bagaje que llevan dentro. Haber conseguido salir vencedoras en grandes campos… Estamos en la élite y cuando estás ahí pasas durante muchos momentos por situaciones que tienes que superar. Han sido unos días de entrenamientos muy buenos. Contamos con futbolistas que siguen queriendo aprender. Siento que mañana tiene que ser un partido en el que disfrutar y competir muy bien».

«La otra semifinal la veo competida. Tenemos analizadas a Francia y Alemania. Han hecho buenos números, muchos goles. Alemania ha tenido algún bajón, pero sabemos que siempre aparecen. Somos los cuatro mejores equipos que estamos aquí. Tiene que empezar el partido y que las futbolistas lleven a cabo el plan y que salga lo que han preparado. No he pensado en tener móviles en el banquillo. Veremos a ver si me plantean algo», comentó sobre la opción de ver la otra semifinal desde la banda.

«Me gusta hablar de las futbolistas que hemos convocado, que son las que hemos elegido para estos dos partidos por su rendimiento. Martín-Prieto ha estado con nosotros y está haciendo buenos números en el Sevilla», explicó sobre la máxima goleadora nacional de la Liga F

Por último, quiso agradecer a la afición por volcarse desde el primer momento e hizo un llamamiento a la capital de Andalucía para que anime más que nunca en el Estadio Olímpico. «Hemos visto gente cerca del hotel mostrando su apoyo y lo agradecemos mucho. Esperamos competir bien, ser fuertes y llevar el plan a lo que queremos y que en los momentos difíciles que la afición nos aliente. Espero que Sevilla sea una fiesta y que toda España nos apoye», finalizó Montse Tomé.