Alexia Putellas y Tere Abelleira se quedan en la concentración de España

Era la principal duda en la convocatoria de la selección española. La presencia de Alexia Putellas y de Tere Abelleira estaba en el aire, a pesar de que han sido llamadas a filas por Montse Tomé. La seleccionadora las convocó, aunque las dos estaban lesionadas y no contaban con el alta médica. Llegaron este lunes a Las Rozas y, de momento, se quedarán, puesto que se ha pactado un plan específico de recuperación en ambos casos.

Las dos futbolistas han sido las dos grandes ausentes en el primer entrenamiento de España de cara a la Final Four de la Liga de Naciones. Todavía queda por saber si estarán en condiciones de poder jugar, pero salvo giro radical de los acontecimientos, se quedarán a las órdenes de Montse Tomé. Para la seleccionadora era fundamental la presencia de ambas jugadoras en esta concentración y, tras ser valoradas por los servicios médicos de la selección, se quedarán en Las Rozas.

La Federación ha adaptado una dinámica específica para cada una de ellas, pactada con los clubes. Tanto el Barcelona como el Real Madrid estarán al tanto de la evolución en esta semana de Alexia Putellas y Tere Abelleira, a las que se les ha adecuado un plan de trabajo que dependerá de cómo se encuentren. El objetivo principal es que lleguen al partido contra Holanda, donde la selección se jugará la clasificación a la final de la Liga de Naciones y el billete a París 2024.

La que más cerca estaría de llegar es Tere, que sufrió unos problemas en el psoas pero parece ya recuperada. Con Alexia, hay más dudas. La doble ganadora del Balón de Oro lleva tres meses sin jugar, tras unos problemas en su menisco que la obligaron a someterse a una artroscopia. De hecho, el Barça no ha dado nunca plazos con su lesión, remitiéndose a que «su evolución marcará su disponibilidad», aunque ya lleva una semana ejercitándose.

Montse Tomé cuenta con Alexia y Tere

A pesar de sus lesiones, Montse Tomé las convocó, puesto que considera que son piezas clave para la selección femenina. La seleccionadora fue clara al respecto: «Hemos comenzado con ellas y queremos terminar con ellas». Aunque, hoy por hoy, parece complicado que ambas lleguen tanto a la semifinal como al segundo partido, que será la final de la Liga de Naciones o el tercer y cuarto puesto.

Por el momento, a la espera de ver cómo evolucionan en los próximos días, seguirán en Las Rozas. La seleccionadora ya dejó caer que consideraba que debían quedarse con el grupo en caso de no poder jugar, puesto que son importantes en el vestuario. En lo deportivo, su ausencia no supondría un contratiempo mayor puesto que la convocatoria cuenta con otras 23 futbolistas más.

Además de la ausencia en la primera sesión de ambas jugadoras, la campeona del mundo tampoco ha podido contar con otras seis jugadoras. Aitana, Ona Batlle y Laia Aleixandri se iban poco antes del inicio del entrenamiento hacia el interior de la residencia de la selección, para tratarse con los fisioterapeutas, mientras que Oihane, Olga y Salma Paralluelo no saltaban con el resto de sus compañeras. Su presencia no parece correr riesgo alguno en esta Final Four.