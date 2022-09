El ataque de la FIFA a las comisiones de los agentes podría ser ilegal

La nueva normativa que va a implantar FIFA para frenar las comisiones que perciben los agentes de los futbolistas podría ser ilegal. A finales de octubre el organismo lanzará su nueva Regulación sobre Agentes de Futbolistas, que establece que dichas comisiones no podrán superar el 10% del montante de cada operación, una limitación que podría entrar en conflicto con la economía de libre mercado que opera en la Unión Europea.

“La Unión Europea defiende el libre mercado y, como tal, también la libre competencia. Topar las comisiones que se pueden llevar los agentes establece límites que podrían ir en contra del espíritu del Tratado de la Unión. Es normal que la Asociación Europea de Agentes de Futbolistas haya adelantado que, apenas se publique el reglamento, lo impugnarán. Con la normativa europea en la mano, es cuestionable que FIFA no esté incumpliendo la normativa de la UE”, advierte Toni Roca, CEO del Sports Law Institute.

Las nuevas reglas que va introducir la FIFA cuenta con varios aspectos, pero el más polémico de todos ellos es el relativo a las comisiones. En este sentido, se establecen tres categorías de cobro: hasta un 3% del valor máximo de la transferencia si el agente trabaja para el jugador o para el club comprador; hasta un 6% si el agente trabaja para ambos a la vez; y hasta un 10% si el agente representa al club vendedor.

“Esto podría poner fin a las comisiones astronómicas que hemos visto en fichajes como los de Haaland o la renovación de Mbappé. Sin embargo, lo más relevante es saber si estos cambios son legales. Hay serias dudas de que no violen la normativa de la Unión Europea”, avisa Roca.

Proteger a los menores

Además, otro de los aspectos clave de la nueva normativa es la protección a los jugadores menores, ya que la FIFA aumentará la edad mínima de los menores a los que un agente puede representar. “Es un cambio muy reseñable porque pone fin a la situación ilógica e insana de ver a chavales con 10, 11 ó 12 años que ya tienen representantes”, analiza el CEO de Sports Law Institute.

“Ahora no se podrá firmar un contrato de representación con un menor de edad salvo seis meses antes de que cumpla la edad mínima requerida en el país para firmar un contrato profesional, que en España es de 16 años. Es decir, esos contratos no se podrán firmar hasta que el chaval no tenga 15 años y 6 meses”, concluye Roca.