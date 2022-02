Aston Martin ha presentado el diseño de su segundo proyecto como equipo propio en la Fórmula 1. El nuevo ARM22 que pilotarán Sebastian Vettel y Lance Stroll se convierte en el tercer monoplaza de 2022 que ve la luz tras los modelos de Haas y Red Bull. El objetivo de los coches verdes, mejorar el séptimo puesto que cosecharon en el último Mundial de constructores.

El tetracampeón Vettel se mostró ilusionado con su nuevo bólido. «¿Quién no se sentiría emocionado con la perspectiva de competir con este coche? Hay nuevas reglas y, por supuesto, todos los equipos esperan haberlo hecho bien. Todos quieren ganar, incluido yo, y nadie estaría en la Fórmula 1 si su sueño no fuera ganar. Yo no soy diferente», subrayó el alemán, que no renuncia a reverdecer viejos laureles.

Celebrada la presentación de Aston Martin, faltan siete equipos por enseñar sus armas para la próxima temporada: McLaren (11 febrero), Alpha Tauri (14), Williams (15), Ferrari (17), Mercedes (18), Alpine (21) y Alfa Romeo (28).