Red Bull ha desvelado el diseño de su nuevo RB18. El flamante campeón mundial Max Verstappen y su compañero de equipo Sergio Pérez ya conocen las líneas maestras del vehículo con el que quieren seguir celebrando éxitos. Su estreno sobre la pista llegará dentro de dos semanas en el arranque de la pretemporada en Barcelona.

El coche vio la luz a través de una presentación telemática en la que Christian Horner avisó de que el diseño del monoplaza cambiará mucho a lo largo de la temporada, a medida que los ingenieros lo vayan adoptando a los puntos fuertes de la nueva normativa.

Después de Haas, Red Bull ha sido el segundo equipo en desvelar su coche para el próximo Mundial de Fórmula 1. El calendario de presentaciones se completará con Aston Martin (10 febrero), McLaren (11), Alpha Tauri (14), Williams (15), Ferrari (17), Mercedes (18), Alpine (21) y Alfa Romero (28).

Ready to send it 🔥 Bringing in a whole new era of #F1 with our fans 🤘 pic.twitter.com/jtpBptQmCJ

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 9, 2022