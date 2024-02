Así es Tomás Slafer: el nuevo fichaje de DAZN para la Fórmula 1

La Fórmula 1 en España cuenta con una nueva incorporación al equipo de comentaristas y trabajadores que cubrirán de manera exhaustiva todo lo que suceda en el Mundial de F1. DAZN, propietaria de los derechos de emisión en TV del Gran Circo para la temporada 2024, anunció el fichaje de Tomás Slafer, un experto en la materia con muchos años de experiencia y que aportará un perfil diferente para informar sobre el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

DAZN anunciaba el 23 de febrero, en plenos Test de Pretemporada de Fórmula 1, previos al comienzo del Campeonato del Mundo, la llegada de Tomás Slafer al equipo de expertos de F1 de la plataforma de contenidos deportivos. «Amigos de DAZN, tenemos un nuevo fichaje en el equipo de Fórmula 1. Se va a incorporar esta temporada, Tomás Slafer», desvelaban en plena retransmisión.

Tomás Slafer es una de las principales voces autorizadas de la Fórmula 1 en España, sobre todo en lo que respecta al contenido en las redes sociales. Periodista y comunicador, ha trabajado en los últimos años en el portal web especializado Soy Motor, en el que analizaba todo lo que ha ido sucediendo en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Una vez ya actualizado su perfil de Twitter, que cuenta con 24.000 seguidores, con su nuevo cargo en DAZN, Slafer mantiene tanto el trabajo en la web en la que ha ‘currado’ hasta la fecha, como su faceta de PR en el Campeonato de España de Karting, por lo que se entiende que seguirá manteniendo ambas labores.

En un comunicado de prensa emitido por DAZN F1, junto con el anuncio del fichaje de Tomás Slafer, se acreditaban las siguientes palabras del comentarista, hablando de su llegada al gigante de la Fórmula 1 en España. «Trabajar en DAZN es cumplir un sueño. Poder acercarle a los aficionados de la F1 todos los detalles de la previa, el post y lo que no se ve de los Grandes Premios va a ser muy divertido y nos permitirá a todos disfrutar aún más de nuestra pasión”.

¿De qué país es Tomás Slafer?

Tomás Slafer nació en Argentina y por eso cuenta con un marcado acento proveniente de este país. Es una de las grandes dudas que hay en la comunidad de Fórmula 1, ya que en algunos casos, como se ha expuesto a través de las redes sociales, no concuerda que Slafer tenga un acento muy distinguido en Argentina con todas las vivencias y tiempo que ha pasado en España. En una entrevista con el medio CuatroCírculos, Tomás resolvía la duda. «Yo nací en Argentina, pero me vine a España a los seis años. He pasado gran parte de mi vida en España, en diferentes partes», comentó el nuevo fichaje de DAZN.

¿Qué hará Tomás Slafer en DAZN F1?

Para muchos, la labor de Tomás Slafer será la de sustituto de un clásico de las retransmisiones, como Albert Fábrega, y de otro ex de DAZN, Víctor Abad, que anunciaba hace unas semanas su marcha.

La realidad viene anunciada por la plataforma de contenidos, que afirma que Slafer será el encargado de narrar, junto con Antonio Lobato, las sesiones de entrenamientos libres de los viernes, pero además, también hará las veces de presentador en dos espacios, ‘Box to Box’, programa de los jueves en el que se hará un seguimiento de la rueda de prensa, en compañía de analistas, como previa al Gran Premio correspondiente, y ‘Código F1’, los lunes, con las mejores historias de lo sucedido en el GP, tras el día de la carrera.