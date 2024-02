Así son los cambios en el Aston Martin 2024 de Fernando Alonso

El nuevo Aston Martin que Fernando Alonso pilotará a lo largo de 2024 ya se ha estrenado este miércoles. El AMR24 ha completado sus primeras vueltas en Bahréin, que acoge las tres únicas jornadas de pretemporada en la Fórmula 1, y las impresiones iniciales son muy positivas, ya que el piloto español es el que más vueltas ha completado durante cuatro horas de intenso trabajo.

Un total de 77 giros y 416 kilómetros ha completado Fernando Alonso en el Circuito Internacional de Sakhir antes de cederle el volante a su compañero de equipo Lance Stroll, encargado de pilotar durante la sesión vespertina de este día de estrenos en la Fórmula 1. El bicampeón mundial ha confirmado que las mejoras van por el buen camino marcando el tercer mejor tiempo por detrás del Red Bull de Max Verstappen y el Ferrari de Charles Leclerc.

Este AMR24 supone el segundo proyecto bajo la dirección técnica de Dan Fallows, el ingeniero que Aston Martin fichó procedente de Red Bull para relanzar su proyecto en la Fórmula 1 y que consiguió hacer magia en su primer año, poniendo en manos de Fernando Alonso un coche con el que el asturiano volvió a acostumbrarse a subir al podio.

That's 416.7km of familiarisation and data gathering. #F1Testing pic.twitter.com/uZRQ9gGQiV

77 laps on the board for @alo_oficial this morning.

Pese a estos buenos resultados, Fallows no ha limitado a realizar una pequeña evolución del AMR23, sino que ha introducido cambios importantes con el objetivo de acercarse un poco más a las escuderías más poderosos. Dentro de este plan destacan las nuevas suspensiones y todo el trabajo realizado en el fondo plano del coche verde.

Además, el nuevo bólido de la escudería británica también destaca por un nuevo morro sensiblemente más corto y por su novedosa configuración del alerón delantero, donde, al igual que han hecho otros equipos de la parrilla -con toda la lógica del mundo-, es imposible no ver similitudes con el exitoso RB19 que el año pasado arrasó en el Mundial de F1 y brindó a Verstappen su tercer título mundial.

Fallows ya avisó el mes pasado, antes de poner el nuevo Aston Martin 2024 sobre el asfalto, de que habían dado «un gran paso adelante» durante el trabajo invernal en la nueva fábrica que el equipo tiene en la localidad británica de Silverstone. «Es absolutamente posible repetir lo del año pasado. Tenemos nuestros objetivos internos. Tenemos cosas que queremos lograr y, mientras las logremos, seremos felices. El lugar en el que nos situemos en la parrilla dependerá de lo que hagan nuestros competidores», valoró.

Oh how we missed these beautiful scenes 😍

Our 2024 cars, out on track for the first time this season! 👌#F1Testing #F1 pic.twitter.com/HhAA92yXCp

— Formula 1 (@F1) February 21, 2024