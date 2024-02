Aston Martin tiene un difusor sorpresa para dar un golpe en Bahrein

Desde que Aston Martin presentó el AMR24 el pasado lunes en su fábrica no paran de salir imágenes y vídeos del espectacular monoplaza con el que Fernando Alonso correrá en el Mundial y también a partir del próximo miércoles, cuando arrancarán los test oficiales de pretemporada en Sakhir. De todas esas muestras en las que se han podido descubrir algunas de las características de este coche, hay una en la que la escudería decidió difuminar una de sus piezas más importantes, el difusor trasero.

El vídeo está recogido del 12 de febrero, día de la presentación y rodaje inicial sobre el asfalto de Silverstone, donde corrieron los 200 kilómetros permitidos por la Fórmula 1 con fines promocionales por el filming day. En este caso, Lance Stroll salió de su garaje con el AMR24 y cuando encaraba la curva para circular por el pit lane, Aston Martin censuró la parte posterior del vehículo con el objetivo de que otros equipos no se fijen en él.

Aston Martin blurred the rear diffuser of the AMR24 Don Dan Fallows cooking hard.. pic.twitter.com/zxgmsVm9io — Aston Martin F1 updates (@startonpole) February 18, 2024

Y es que en estos días previos al reencuentro en Bahrein, donde como decimos se correrán tanto los test como el primer Gran Premio de la temporada, todos los detalles cuentan y ninguna escudería quiere dar pistas que les pueda hacer partir en desventaja respecto al resto. Más aún cuando se trata de un elemento tan decisivo como es el difusor trasero.

Para explicar el motivo de este ocultismo en Aston Martin, primero hay que definir este componente. El difusor trasero es una pieza aerodinámica que se encuentra en la parte posterior del suelo de los coches de F1, aunque por su enorme importancia también está presente en otras zonas de estos. A simple vista son fáciles de detectar, pues se pueden ver y comparar perfectamente por su cercanía al asfalto.

El caso Button

A lo largo de la historia siempre ha habido mucha polémica en torno a esta pieza, por eso la FIA siempre ha prohibido al que se ha pasado de la raya. El ejemplo perfecto es el de la escudería Brown GP, que implantó un doble difusor en 2009, pillando a todo el mundo por sorpresa y ganando el título con Jenson Button.

Su principal función, como la mayoría de las partes de un F1, es generar carga aerodinámica. Entrelazando en difusor trasero a Aston Martin, hay que recordar que el pecado capital de la escudería británica en 2023 fue el exceso de lentitud tanto en rectas largas como en algunas curvas más abiertas de la cuenta durante buen tramo del año.

Aston Martin quiere roce con el asfalto

Y es que tanto este equipo como el resto, siempre tratan de acercar lo máximo posible sus monoplazas al asfalto, lo que aumenta la velocidad del flujo de aire que circula entre el suelo y el vehículo y esto a su vez crea una zona de baja presión que succiona el monoplaza hacia el asfalto y produce más agarre.

Explicado todo esto, hay una cosa que está clara y es que el difusor trasero que Aston Martin presentó el 12 de febrero no es el mismo con el que competirán este Mundial. Por eso, la fórmula correcta para no dar pistas y no decir al mundo que han conseguido mejorar aquello en lo que más erraron es difuminar la actualización para dar el esperado golpe de la mesa en el GP de Bahrein.

De hecho, este mismo lunes Aston Martin publicó dos fotografías más extraídas de las pruebas en Silverstone. En este caso el coche que enseñaban era el de Alonso, pero sólo lo hicieron desde la vista delantera y de perfil, es decir, volvieron a esconder su parte trasera, la más determinante a la hora de sacar buenos resultados.