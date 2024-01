Así queda el palmarés del Dakar tras la victoria de Carlos Sainz

Carlos Sainz aumenta su palmarés en el Rally Dakar tras conseguir su cuarto título en la presente edición. El madrileño ha redondeado un raid espectacular de principio a fin y se convierte en el tercer piloto que más veces ha ganado el Touareg. El que más veces ha ganado el rally más duro del mundo es Stéphane Peterhansel, que lo ha conquistado en ocho ocasiones en la categoría de coches. Monsieur Dakar reina en lo más alto de este ranking y parece difícil que alguien pueda batirle.

Además, el francés cuenta con seis victorias en la categoría de motos que hacen un total de 14 Dakar. Por algo le llaman Monsieur Dakar. El siguiente que más títulos tiene en la categoría de coches es Nasser Al-Attiyah, que con su triunfo del año pasado cuenta con cinco Rally Dakar en su palmarés, uno más que Carlos Sainz que se sitúa en cuatro (2010, 2018, 2020 y 2024). Este nuevo trofeo sitúa al de Audi en el podio del raid como el tercero que más veces ha conquistado esta prueba, empatado a cuatro con Ari Vatanen.

El finlandés reinó en el Dakar en 1987, 1989, 1990 y 1991. Hasta el año pasado empataba en la segunda posición junto a Al-Attiyah, pero el qatarí desempató tras conquistar su quinto título en la edición de 2023. Ahora es Carlos Sainz quien alcanza a esta leyenda del automovilismo para escribir su nombre, una vez más, con letras de oro en la historia del rally más duro del mundo y ampliar su leyenda.

Tras este título, Sainz se queda a solo uno de Al-Attiyah en el palmarés del Dakar. No obstante, hay dudas sobre el futuro del madrileño ya que antes de comenzar la carrera dejó en el aire su continuidad en el raid. A sus 61 años, Carlos podría estar meditando la retirada: «Es posible que sea el último Dakar, no está decidido todavía. Nadie sabe lo que pasará con mi futuro, toda la energía está en el Dakar de este año. Cuando acabe analizaré cómo ha ido, cómo de competitivo he sido. Las preguntas que uno se tiene que hacer, sobre todo a estas alturas de mi carrera», aseguró.

Palmarés del Rally Dakar