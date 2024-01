Cuál es el premio por ganar el Rally Dakar

Este viernes 19 de enero termina el Rally Dakar 2024 y muchos aficionados a esta prueba o amantes del automovilismo en general o seguidores de todos los deportes se preguntan cuánto dinero ganan los pilotos que consiguen llevarse el triunfo en una de las competiciones más duras, si no la que más, en el mundo del motor. Y es que la organización dispone de un premio total de 250.000 modalidades que repartirán entre todas las categorías.

Hemos vivido un Rally Dakar 2024 apasionante en el que ha sucedido de todo. Tramos increíbles, vehículos surfeando las dunas del desierto de Arabia Saudí, compañerismo, problemas mecánicos… Como siempre, la competición más dura en el mundo del motor no ha defraudado a todos sus seguidores y ahora que termina ya comienzan a esperar con ansias la que será la edición 47, que se celebrará dentro de un año.

Pero, sin duda, uno de los momentos más complicados ha sido el fallecimiento del piloto de motos español Carles Falcón. En la segunda etapa sufrió un accidente muy grave y estuvo una semana luchando por su vida, pero había sufrido daños neurológicos reversibles y el Rally Dakar 2024 y todo el deporte en general se tuvo que vestir de luto por su pérdida.

Por otro lado, Carlos Sainz ha sido uno de los grandes protagonistas del Rally Dakar 2024. El piloto español no sólo tuvo que lidiar con las dunas y la dureza del trazado de cada etapa, sino que hasta recibió en su jornada de descanso la visita de Joan Laporta, que se encontraba en Arabia Saudí porque el Barcelona estaba jugando la Supercopa de España. De hecho, el presidente azulgrana intentó que el madrileño, socio de honor del Real Madrid, pusiera una pegatina del escudo culé en su Audi.

Cuánto dinero se lleva el ganador del Rally Dakar 2024

Hay que explicar que la organización del Rally Dakar 2024 tiene preparado un prize money total de 250.000 euros que van a ser repartidos entre todas las modalidades, por lo que con tanto participante y tanta categoría diferente no dejará grandes premios económicos a los diversos campeones de esta edición, que es la 46ª.

Si miramos a los coches, el premio no es tan importante en comparación con otras categorías, como ya veremos. Por ejemplo, el ganador de la T1 Ultimate, en la que ha participado Carlos Sainz, se llevará 3.000 euros, siendo 2.000 euros y 1.000 euros para el segundo y tercero respectivamente. Peor serían los que participan con camiones, ya que no reciben premio económico, sino que tanto el piloto como el copiloto se llevan un trofeo.

Los vehículos ligeros, que son la categoría T3 y T4 también tendrán sus premios en metálico. En la primera modalidad el ganador se lleva 3.000 euros por los 6.000 del vencedor de la T4. El segundo de la T3 recibirá 2.000 euros, mientras que el que acabe en el mismo puesto en la T4 ganará 4.000 euros y al tercero le pagarán 3.000 euros.

El mayor reparto se encontraría en la categoría de las motos, siendo el campeón de esta modalidad el que se embolse el mejor premio, que es de 50.000 euros. El que termine segundo en la clasificación general se llevará 25.000 euros, mientras que el tercero verá cómo su cuenta corriente crece en 15.000 euros. El cuarto se tendrá que ‘conformar’ con 10.000 euros y el quinto recibirá 5.000 euros. La organización del Rally Dakar 2024 entregarán del sexto al décimo clasificado un trofeo por el puesto en el que terminaron.

En motos encontramos la categoría de rally 2, en la que participan los pilotos no profesionales. El ganador de esta prueba se lleva 10.000 euros y se irán bajando 1.000 euros a medida que se avance, hasta llegar al quinto, que se lleva 6.000 euros. En otra modalidad, la Original by Motul, que es para aquellos que no reciben asistencia, el vencedor se embolsa 5.000 euros, el segundo 3.000 euros y 1.000 euros para el tercero.

Otra de las categorías más apasionantes es la de los quads. El vencedor se llevará del Rally Dakar 2024 un total de 15.000 euros, estando reservados 10.000 y 5.000 euros para el segundo y tercero respectivamente. También encontramos otros premios económicos, como los 3.000 euros que se le da a la primera mujer clasificada que no sea profesional en rally 2 o la misma cantidad para la mujer debutante que quede más arriba en rally 2.

El veterano que quede más arriba en la clasificación podrá ver que la organización del Rally Dakar 2024 les hará un ingreso de 3.000 euros, mientras que el debutante que quede mejor posicionado se llevará un poquito más: 3.500 euros.