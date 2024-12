El Rally Dakar 2025 está a la vuelta de la esquina y con él un nuevo desafío al que cada vez se añaden más marcas y, por tanto, competidores. Una de ella es Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985), que se mantiene como la única piloto española en lograr el hito de terminar 14 años de forma consecutiva.

En esta ocasión buscará la decimoquinta, todavía sin un 4×4 en un mundo de ricos, pero con la misma ambición de su primera vez. La histórica deportista catalana atiende a OKDIARIO antes de coger el avión y poner rumbo a Arabia Saudí para una cita a la que no falta desde hace una década y un lustro.

PREGUNTA: ¿Si a principios de año su motivación era máxima, ahora a cinco días de arrancar cómo se siente?

RESPUESTA: Con muchas ganas porque la verdad es que ha costado. Con ganas de subirme al avión. Los últimos meses de preparativos son duros y ahora cuando lo tienes todo un listo y ya poco queda que hacer porque la preparación ya está hecha, tenía ganas de pasar las fiestas en familia, pero sobre todo de estar ahí ya, de subirme al coche y de empezar ya a estar en situación de carrera, que al final es la carrera que esperamos todo el año.

P: ¿Qué le dicen sus familiares antes de marcharse?

R: Nada, que mucho ánimo, siempre me miman mucho. Se come bien en casa en Navidad, que luego lo quemamos. Llevaba unos meses duros de preparación y relajarte ese par de días de fiestas está muy bien antes de irse para coger energía a tope.

P: ¿Cómo le afecta el no tener pruebas durante el año?

R: No hemos hecho ninguna y en los últimos años tampoco, pero sí habíamos hecho test, habíamos hecho más carreras. Este año he podido hacer muy poco porque en la Extreme E se paró el campeonato. Esta última parte del año, sobre todo, no he hecho nada. Corrí el Rally de Granada, pero no he podido hacer mucho más. En ciertos momentos agobia un poco el pensar ‘no he ni probado el coche del Dakar’, pero al final es el mismo coche del año pasado. Hay que verle la parte positiva.

Es un coche que conocemos bien. Seguro nos tomará un par de días estar a tope, pero lo bueno es que el Dakar es muy largo, que empieza ya muy fuerte, por lo que no nos irá mal ir tranquilitos en la etapa de 24 horas. Hay que tomárselo con calma, con filosofía y con las herramientas que tenemos, darlo todo y ver si podemos llevarnos una victoria de categoría, que es el objetivo de este año.

P: ¿Piensa que ganar en su categoría le asegurará el top 10?

R: Es difícil porque cada año hay más nivel. El año pasado quien ganó la categoría quedó el diez. Yo quedé la 15 y quedé tercera en la categoría, pero creo que este año el que gane la categoría va a estar más atrás porque hay mucho nivel de 4×4. Hay más coches y es muy difícil luchar con este coche con los 4×4.

P: Imagino que su ilusión sigue siendo la máxima pese a afrontar su decimoquinto Dakar.

R: La ilusión sigue intacta y cada año es un proyecto diferente. Yo empecé con la moto y cuando ya llevas muchos años quizá no lo encaras con exactamente la misma ilusión, pero ahora estoy empezando un poco con esto de los coches. Es el cuarto, pero los dos primeros fueron un poco de hacer mili, de hacer kilómetros y de aprender. El año pasado ya fue mucho mejor y este año espero que todavía sea mejor que el pasado. La experiencia del año pasado nos va a venir muy bien y estoy en un punto bueno para intentar mejorar y hacer un buen resultado y quién sabe si ojalá podamos en alguna etapa brillar un poco.

P: Ya hizo la transición de moto a coche, ¿para cuándo a 4×4?

R: Obviamente, ese es el objetivo, pero dependes de temas de presupuesto. Yo ahora me centro en correr en este coche y hacerlo bien. En el futuro me gustaría llegar a correr con un 4×4 porque es con el coche en el que puedes optar a hacerlo mejor en la general. Me gustaría ver hasta dónde soy capaz de llegar. Y luego a la larga quién sabe si con un camión. Me saqué el carné y en un futuro muy a largo plazo también es una categoría que me gustaría probar.

P: Viendo casos como el de Carlos Sainz, tiene tiempo de sobra para tocar todos los palos.

R: Sí, me quedan años todavía.

P: Cuando ve que a una piloto como Cristina Gutiérrez, seis años más joven que usted ya está en un Dacia imagino que pensará en la disparidad de oportunidades.

R: Ese es mi objetivo también. Las oportunidades tratan también de estar en el sitio y en el momento adecuado, pero yo trabajo para tener la mía más adelante. Creo que lo de Cristina Gutiérrez me puede venir bien a mí porque estoy segura de que abrirá la mente y que los equipos quieran tener chicas en el equipo. Tengo que trabajar lo máximo posible para estar preparada para si llega la oportunidad estar ahí.

P: ¿Qué le pide a 2025 a nivel personal?

R: Ser feliz y estar bien y nada más. Pido salud y el resto viene detrás.

P: Le vimos en pueblos valencianos afectados por la DANA. Recuérdenos su experiencia ahora que poco a poco se va olvidando esta tragedia.

R: Fue una dura porque cuando estás allí te das cuenta de la magnitud del desastre y la cantidad de pueblos afectados. Al mismo tiempo fue gratificante poder ir. Con el trabajazo que hay pendiente de hacer te sientes muy pequeña allí y que haces muy poco. Te queda la sensación buena de haber podido alegrar un poco a la gente de allí, que estaban súper agradecidos.

Bajamos unos amigos con varios 4×4 a intentar ayudar en lo que pudiéramos y al final la mejor manera fue sacando coches de los de los parkings porque hacía falta mucha maquinaria. Cuando fuimos ya tenían un poco resuelto el tema del material, pero pudimos ayudar con los coches de alguna manera y eso te alegra un poco. Necesitarán mucho tiempo ayuda y necesitarían que también les llegaran las ayudas pronto y que no nos olvidemos de ellos.

P: Por acabar con deporte. ¿Quién es su favorito para ganar el Dakar?

R: Hay unos cuantos, pero tengo que barrer para casa y te diría que Carlos Sainz. Ojalá porque ya ha ganado con todos los coches que se podía. Ahora va con marca nueva. Ojalá le vaya muy bien y pueda ganar.