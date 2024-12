Carlos Sainz ya está listo para el Dakar: «Ford es un proyecto ganador y por eso estoy en él»

A justo 15 días de que arranque el Rally Dakar 2025 en el desierto de Arabia Saudí, Carlos Sainz acudió a su tradicional cita de ‘despedida’, esta vez con Ford, un equipo al que intentará llevar hasta la victoria para convertirse en el primer piloto de la historia en ganar esta competición con una marca recién incorporada.

Acompañado a un lado de su copiloto Lucas Cruz y al otro del 4×4 con el que luchará por su quinto Dakar, el Ford Raptor T1+, Sainz confesó que se siente «muy motivado» porque «a estas alturas» de su «carrera deportiva» le atrae el reto de «correr con un coche nuevo que no había participado nunca en el Dakar».

«Lo tienes que valorar. Se han dado todas las circunstancias para que me ilusionase para intentar ayudar a Ford a ganar esta carrera mítica. Con Ford gané mi primer y segundo campeonato de España, bastantes carreras en rally», comenzó la leyenda del automovilismo español.

«Estoy lo suficientemente loco para 40 años después seguir corriendo en coche. Eso tiene una lectura muy fácil y es que mi pasión por las carreras sigue intacta. Aquí estamos listos para coger el avión dentro de una semana e irnos a correr allí», afirmó.

La increíble motivación de Carlos Sainz

«Si tuviese que dar marcha atrás y hacer una estrategia de cómo debería ser este primer año, creo que no cambiaría mucho. Eso demuestra que estratégicamente hemos hecho las cosas bien bajo mi punto de vista. Contar con un equipo que conoces, gente que conoces, con la que has convivido en la competición facilita. Hablas el mismo idioma. Tenemos que tener muy clara la línea estratégica. Ha sido un año productivo», añadió Carlos Sainz.

«Este año vamos a llevar un sistema nuevo para medir la potencia, en el Rally de Marruecos éramos los únicos. El hecho de empezar a trabajar con una marca nueva de amortiguadores como Fox era una apuesta. Salió bien y estamos confiados de que vamos a poder luchar», aseguró, detallando uno de los aspectos fundamentales del Raptor.

«El que me conozca va a detectar inmediatamente el día que no tenga motivación y ganas. Si quieres que 100 personas te apoyen, el primero que tiene que darlo todo es el piloto. Con Lucas tengo un colaborador fantástico que me sigue a todos los sitios, me lo llevaría a donde hiciese falta. El crono no engaña. Tengo mucha motivación, pero si luego llegas a la carrera y no eres rápido. Al crono le da igual la edad. Por motivación no va a ser este año tampoco», insistió.

«Hay cuatro marcas que van a estar luchando por ganar la carrera y ya la primera semana se van a saber muchas cosas. Es importante irse de los sitios dejando buen sabor de boca y buenos amigos», comunicó Sainz, en un claro recuerdo a su hijo por su buena marcha de Ferrari. «Yo creo que va a haber igualdad a nivel de potencia, los mejores pilotos podrán marcar la diferencia», prometió.

Un Ford bien preparado

«Diría que este coche está igual de preparado que en los que he corrido hasta ahora. Está puesto al mínimo detalle. Hemos hecho bien los deberes y el trabajo. Quiero pensar que es un proyecto ganador, por eso estoy en él. Las estadísticas están siempre para romperlas. Romperlas es algo que motiva a todo el mundo. Desde el primer hasta el último miembro quiere hacerlo. Lucas y yo incluidos», comentó.

Sainz también tuvo un mensaje hacia todos aquellos españoles que le apoyarán a miles de kilómetros a lo largo de su aventura: «Me siento muy apoyado y agradecido a la gente. Yo lo que espero es que disfruten como yo espero disfrutar. Espero no defraudarles porque siempre es una responsabilidad saber que hay gente que te apoya. Esperas hacerlo bien para darles alegrías. Lo que buscamos los deportistas es luchar por tu país y dejarlo lo más alto posible. Eso es a lo que aspiro, no hay mucho más».

«No lo puedo confesar», respondió al ser preguntado por la diferencia de tiempos respecto a su hijo en la exhibición de esta semana en Fiorano. «Tengo contrato para el 2026, pero no quiere decir que matemáticamente vaya a estar», avanzó Carlos Sainz. «No sabría decir donde nos defenderemos mejor», explicó.

«Diría que Dacia está por delante. Es un coche que ha cogido lo mejor del Hunter y le ha puesto otro caparazón. Sacas toda la experiencia de lo anterior. Nunca he visto tanta igualdad, pero quizá Dacia sea el duelo que más rápido fue en Marruecos. Me temo que el duelo con Al-Ittiyah y Loeb está servido», aseguró.

La presidencia del Real Madrid

«Los retos a futuro son muy difíciles de elegir. Es mejor no decir nunca ‘no haré esto’. Estoy seguro de que en un futuro me gustaría seguir teniendo retos. Retos que me motiven a estar lo más activo posible. Si es la presidencia del Real Madrid u otra cosa totalmente diferente bienvenida sea. Todo lo que sea un reto es sano y es importante tenerlo», contestó Sainz a la pregunta de si se plantearía presidir el club blanco tras poner punto y final su carrera en la competición de motor.

Y acerca de otros retos como las 24 horas de Le Mans, Sainz dijo bromeando que «mucha prisa» se tendría que dar. «A mi edad todo se complica un poquito más. Vas perdiendo cualidades de visión, reflejos, aquí nadie es sobrenatural. Por eso digo que hay que ir partido a partido. En lo que respecta a mí lo afronto con muchísima ilusión. Este año he entrenado más. Llegará un momento en el que aunque entrene más no podré. Lo que manda es el crono, es la prueba del algodón.

«Prefiero sufrir en casa, a sufrir en el Dakar. Llegará el momento que no dará para más. Siempre hago la prueba de esfuerzo en septiembre y antes de irme, ojalá salga bien. Mentalmente y a nivel físico me iría bien. Stop inventing», zanjó sobre los experimentos, recordando la icónica frase de su hijo en Silverstone 2022, donde ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1.

«Me he prometido antes de esta rueda de prensa no decir lo de que quiero ser el primer abuelo en ganar el Dakar. El desarrollo del coche es una de las ventajas de la experiencia. Si sigues teniendo la misma pasión, todo va en aumento. No vengo a pelearme con nadie. Sé lo que quiero del coche y no estoy en una situación de ir a echar moneditas. Voy muy a tiro hecho. Lo bueno de este año es que en la preparación ha ido todo muy bien», valoró.