La española Cristina Gutiérrez se ha proclamado campeona, por primera vez, de su categoría 3.1 de prototipos ligeros en el Rally Dakar 2024. La de Burgos, de 32 años, hace historia en este Dakar al ganar la categoría Challenger, ya que es la primera mujer española en ganar una categoría del rally más duro del mundo y solamente la segunda mujer en hacerlo en la historia, siendo la pionera alemana Jutta Kleinschmidt la primera en hacerlo, en coches, en el año 2001.

Gutiérrez, que fue tercera en 2022 y cuarta, pero con dos victorias de etapa, en 2023 dentro de esta categoría T3, hizo bueno que a la tercera va la vencida. En este Dakar 2024 se impuso con 35 minutos de margen a su gran rival, el estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus), y en casi una hora al lituano Rokas Baciuska, que tiene como copiloto al catalán Oriol Vidal.

Cristina Gutiérrez en el Dakar 2024

La piloto burgalesa salía segunda a la última etapa del Dakar 2024 con unos 25 minutos de desventaja respecto al estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus), quien era líder virtual de la carrera. Sin embargo, una avería en el turbo que le llevó a estar parado durante más de 23 minutos primero y otra parada después por otro problema mecánico acabaron dando la victoria a Gutiérrez.

En la línea de meta, mientras esperaba a conocer si había superado en la clasificación al norteamericano, Gutiérrez resaltó a los medios españoles que había salido «a fondo», porque sabía que, aunque era difícil, «todo podía pasar», como así sucedió, máxime en su última etapa en la categoría.

De hecho, el estadounidense terminó perdiendo casi una hora en la etapa de este viernes, puesto que finalmente quedó en segunda posición en la general a 35 minutos y 46 segundos de la burgalesa, que el año pasado finalizó la general en tercera posición.

Esta era la última participación de Gutiérrez en Challenger, puesto que el año que viene participará en Ultimate en Dacia, en el que compartirá equipo con el francés Sébastien Loeb y el catarí Nasser Al-Attiyah.

Por su parte, el lituano Rokas Baciuska (Can-Am Factory Team), que lleva como copiloto al catalán Oriol Vidal, acabó tercero en la general, a 58 minutos y 47 segundos de la piloto española, que en las próximas semanas se pondrá en marcha con el equipo Dacia.

Carlos Sainz gana su cuarto Rally Dakar

El piloto español Carlos Sainz (Audi) ha conquistado el Rally Dakar 2024 en coches, su cuarto ‘Touareg’ y el primero para la marca alemana, tras completar un rally casi sin fisuras en el que supo lidiar con un recorrido duro y exigente y salvar los problemas que se llevaron por delante a sus grandes rivales.

Sainz, sin ganar ninguna etapa, ha sido de largo el piloto más regular, el mejor navegador y, con un alto ritmo y velocidad de pilotaje, se hace con este Rally Dakar 2024, el cuarto para él tras los triunfos de 2010, 2018 y 2020, con más de 1:20 horas de margen sobre el belga Guillaume de Mevius (Overdrive).

Tras la innovadora Crono 48H y una etapa 11 que fue la clave de este Dakar, con una avería y varios pinchazos de un Sebastien Loeb (BRX) que era, a esas alturas, el único rival de Sainz, todo quedó visto para sentencia. Sainz, conservador una vez vio que Loeb estaba parado, supo que debía tener cabeza.

Así que en esta duodécima y última etapa, de 175 kilómetros de especial alrededor de Yanbu, tiró de veteranía y temple para saber que el objetivo no era otro que llegar a la meta sin contratiempos. No debía mirar el crono, por la gran diferencia de margen que tenía, si no al terreno para evitar trampas.

En meta, en Yanbu, quien se llevó una última alegría fue el francés Seb Loeb con su Hunter del BRX, que ganó su quinta victoria de etapa en este Dakar 2024 y rozó la gesta de recuperar la segunda plaza de la general, pero finalmente el belga Guillaume de Mevius será segundo de esta edición, por delante de Loeb y por detrás de Sainz.

La etapa no tuvo mucha miga, más allá de esa lucha entre Loeb y de Mevius por la segunda plaza en la general. Loeb ganó con 5:09 minutos de margen sobre el belga y 5:21 sobre el lituano del X-Raid Vaidotas Zala, tercero. Carlos Sainz entró con su Audi en 17ª posición a 10:50 minutos de Loeb, consciente de que no tenía que apretar, con Nani Roma (Ford) vigésimo y Laia Sanz (Astara) 26ª.