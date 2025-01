Todo sobre Carlos Sainz y el Rally Dakar: su coche, cuántas veces ha ganado y con qué edad

Carlos Sainz, uno de los iconos más importantes del automovilismo español y que posee cuatro antorchas del Rally Dakar, aterriza en la famosa prueba, que arrancará en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero, con el objetivo de romper una maldición que, hasta el momento, sigue vigente a día de hoy: lograr subirse a lo más alto del podio con un nuevo coche. El español se despidió de Audi, coche con el que fue campeón el pasado año, para afrontar un nuevo desafío con el Ford Raptor. Ahora, y después de meses de intenso trabajo para la puesta a punto del vehículo, su próximo objetivo es subirse de nuevo a lo más alto del podio de esta famosa y galardonada competición.

Qué coche tiene Carlos Sainz en el Dakar 2025

«La prueba de algodón será el Dakar. Este coche es tan tecnológico, moderno y sofisticado como los anteriores. Hemos hecho bien los deberes. Renunciamos a unos amortiguadores para cambiarlos por unos Fox, estamos convencidos», añadió Carlos Sainz sobre su nuevo y monstruoso ‘amigo de cuatro ruedas’. ‘El Matador’, a sus 62 años, se pondrá a las manos del Ford Raptor T1+ de 360 caballos de potencia y denominado por el propio Carlos como el «F1 del off-road», una auténtica bestia del desierto desarrollada por M-Sport y Red Bull.

Cuántas veces ha ganado el Rally Dakar

Carlos Sainz cuenta con una envidiable carrera llena de títulos y campeonatos mundiales. El madrileño, a lo largo de su trayectoria, ha conseguido hasta 11 antorchas de un nivel apoteósico, destacando sus 4 triunfos en el Rally Dakar (2010, 2018, 2020 y 2024). Asimismo, cuenta con 2 Campeonatos de España de Rally (1987 y 1988), 2 Campeonatos Mundiales de Rally (1990 y 1992), 1 Campeonato Asia-Pacífico de Rally (1990), 1 Campeonato del Mundo de Rally Raids (2007) y 1 Carrera de Campeones (1997).

Ya es tradición reunirnos con los medios antes de Navidad y de irnos al Dakar.

Gracias por vuestro apoyo año tras año. Con ganas de que llegue enero y de este nuevo reto con el Ford Raptor. Espero que paséis unas felices fiestas! 🎄 It’s a tradition to meet with the media before… pic.twitter.com/4JTPYE4NZF — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) December 19, 2024

Cuántos años tiene Carlos Sainz y cuándo ganó su primer Dakar

‘El Matador’ madrileño competirá en el Dakar 2025, nada más y nada menos que, con 62 años. No obstante, Sainz asegura que, a pesar del paso de los años, su «ilusión sigue intacta»: «La pasión por las carreras sigue intacta. Estoy listo para coger el avión y correr el Dakar. El crono no entiende de edades. El año pasado hice la mejor prueba de esfuerzo y sigo desayunando lo de siempre. Para qué cambiar lo que funciona. Fui el primer piloto oficial de Malcolm Wilson en el Mundial de Rallies y todavía estoy lo suficientemente loco para seguir corriendo».

Como con el coche, chequeando la puesta a punto ✅

Ahora solo falta hacer las maletas y salir para Arabia 💪🏼

🔜 @dakar Just like with the car, checking the setup ✅

Now it’s time to pack up and head to Arabia 💪🏼

🔜 @dakar @HealthingE pic.twitter.com/WU1zXxYUiv — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) December 28, 2024

Cuánto se retira Carlos Sainz padre

Carlos Sainz padre, por el momento, no tiene decidida una fecha clara sobre una hipotética retirada. Sin embargo, es cauto con dicho asunto y prefiere «ir año a año», a pesar de tener contrato hasta 2026. «Cada año cuesta más, necesitas más tiempo para recuperarte y más ganas para entrenar. Con la edad es lógico perder cualidades de visión y reflejos. Hay que ir partido a partido, nadie es sobrenatural. Llegará un momento en el que no daré más», recalcó el tetracampeón.

Asimismo, dejó su presencia en el aire en el Dakar del próximo año 2026, fecha donde finalizará su contrato con Ford: «De momento, estaré en el Dakar 2025. Tengo contrato para el 2026, pero no quiere decir que vaya a estar. A estas alturas de mi trayectoria, tengo que ir año a año. Al final de la carrera, analizaré con honestidad si he dado la talla y si me he divertido. En función de la respuesta, estaré un año más o no. Espero disfrutar, hacer disfrutar al resto y no defraudar. Como cualquier deportista español, aspiro a luchar por mi país».