Así queda el palmarés de la Copa Davis tras la victoria de Italia

La Copa Davis supone el cierre al año tenístico. Esta edición del torneo ha remarcado el dominio de los países que cuentan con las dos caras principales del circuito: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El español y el italiano se han repartido los grandes títulos en 2025, al igual que hicieron en 2024. Bolonia ha sido el escenario de la gran final entre los equipos de España e Italia. Pese a no contar con sus tenistas con mejor ranking (Alcaraz y Davidovich en España y Sinner y Mussetti en Italia), ambos países se han abierto paso hacia la gran final durante esta semana.

El cambio de formato del año 2019 comprimió la disputa de la fase final de la Copa Davis. Las rondas de cuartos de final, semifinales y final que antes se celebraban a lo largo de la temporada (entre abril y noviembre) pasaron a jugarse en un lapso de una semana en una sede única. Italia, campeona en 2023 y 2024, ha sido la anfitriona de un torneo que podría sufrir modificaciones en los próximos años. Sinner, el gran ausente en el equipo transalpino, lanzó una propuesta para tratar de revitalizar la Copa Davis. «Lo que me gustaría es tener la Copa Davis a lo largo de dos años», declaró el número dos del mundo.

Quién ha ganado la Copa Davis 2025

La final de la Copa Davis ha coronado como campeona a Italia por tercer año consecutivo. El equipo transalpino, capitaneado por Filippo Volandri, ha firmado un triplete de títulos sin precedentes en la era moderna de la Copa Davis. Además, lo han logrado sin perder un sólo partido hasta levantar la codiciada ensaladera.

En su camino hacia el título, Italia no disputó la ronda previa y accedió de forma directa a la fase final ante su público. El gran rendimiento de Cobolli y Berrettini en singles ante Austria y Bélgica fue suficiente para alcanzar la final, sin necesidad de recurrir a la sólida pareja de dobles formada por Bolelli y Vavassori; que tampoco tuvo que vestirse de corto ante España. Con este triunfo, Italia muestra el gran momento que atraviesa su tenis más allá de Jannik Sinner.

Qué país ha ganado más veces la Copa Davis

Desde su primera edición en el año 1900, la Copa Davis se ha celebrado en total de 113 ocasiones y cuenta con un nutrido palmarés. Durante más de un siglo de historia, el torneo ha sufrido modificaciones y ha ampliado notablemente el número de naciones participantes. En este contexto, países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia fueron los grandes dominadores de los inicios de la Copa Davis.

Estados Unidos lidera la clasificación con 32 ensaladeras, imponiéndose a los 28 títulos de Australia. Los estadounidenses no levantan el trofeo desde 2007, mientras que el último título de los oceánicos data del 2003. Con su triunfo, Italia recorta diferencias con España y se sitúa a dos títulos del sexto puesto que ocupa el combinado español.

El palmarés de la Copa Davis

La Copa Davis ha conocido un total de 16 campeones en sus 125 años de historia. Un reparto de títulos que remarca el dominio de ciertos países en un torneo que tuvo una participación reducida de países durante sus inicios y en el que, hasta 1972, el vigente campeón accedía de forma directa a la final. Estados Unidos domina el palmarés de un título que no ganan desde casi dos décadas.