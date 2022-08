Así queda el grupo del Sevilla en la Champions League: City, Dortmund y Copenhague

El Sevilla ya conoce los rivales a los que se enfrentará en la fase de grupos de la Champions League 2022/2023. El conjunto hispalense, que estaba encabezado en el bombo dos del sorteo, tendrá un grupo de los más duros, y buscará el nada sencillo pase a los octavos de final frente al Manchester City, el Borussia Dortmund y el Copenhague.

El Manchester City era para muchos el rival a batir y llegó al Grupo G en primera instancia, antes de que lo hiciera el Sevilla. El coco del Bombo 3, el Borussia Dortmund, también caía en esta instancia del sorteo en el grupo de los pupilos de Lopetegui, que completan su nómina de rivales con el Copenhague.

El conjunto dirigido por Julen Lopetegui regresa a la máxima competición europea tras haber quedado cuarto en la Liga Santander por detrás del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Los de Nervión buscarán realizar una mejor actuación que el año pasado ya que, tras haberse emparejado en uno de los grupos más asequibles del torneo, no pudieron clasificarse para los octavos de final.

El Sevilla no ha empezado de la mejor forma posible el campeonato doméstico que, tras las dos primeras jornadas, tan solo ha podido cosechar un punto de seis posible, habiendo perdido ante Osasuna y empatado frente al Valladolid en el Sánchez Pizjuán. Este no ha sido el mejor mercado de fichajes para Monchi y su junta directiva ya que, tras la pérdida de sus dos centrales titulares, Koundé y Diego Carlos, no ha podido reforzar notablemente esa posición. Isco, ganador en cinco ocasiones de la Champions League, es el fichaje más ilusionante del verano, pero todavía debe trabajar para volver a su mejor versión mostrada en el Real Madrid.