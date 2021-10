El clasificación para la parrilla de salida del GP de Estados Unidos estará comandada por los dos candidatos al título. Max Verstappen saldrá en Austin desde la pole y Lewis Hamilton lo hará desde la segunda posición. Gracias a la penalización de cinco puestos que arrastraba Valtteri Bottas, Carlos Sainz afrontará la carrera quinto pese a haber clasificado sexto. Por su parte, Fernando Alonso, pese a haber clasificado decimocuarto, saldrá último por haber cambiado el motor de su coche y varios elementos más.

El la segunda línea de la parrilla de salida del GP de Estados Unidos se situarán Sergio Pérez y Charles Leclerc. Valtteri Bottas, que terminó la sesión de clasificación cuarto, saldrá noveno por su sanción. Tras Carlos Sainz se situarán en la parrilla de salida Daniel Ricciardo y de Lando Norris. Esto hace indicar que en Austin habrá una dura batalla entre Ferrari, que llega a esta carrera con 7,5 puntos de desventaja respecto a McLaren, y la escudería británica. Cerrarán el Top-10 Pierre Gasly, que saldrá octavo, y su compañero Yuki Tsunoda, que lo hará décimo.

Undécimo en la parrilla de salida del GP de Estados Unidos se situará el compañero de Fernando Alonso en Alpine. Esteban Ocon afrontará la carrera en Austin por delante de Antonio Giovinazzi y de Lance Stroll. Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher y Nikita Mazepin saldrán por delante de Sebastian Vettel, de Fernando Alonso y de George Russell, que partirán decimoctavo, decimonoveno y vigésimo pese a haber clasificado duodécimo, decimoquinto y decimocuarto respectivamente, también por sanción.

En el caso de Fernando Alonso, porque ha cambiado el motor y varios elementos más de su coche. “Podemos confirmar que Fernando recibirá un nuevo motor para lo que resta del Gran Premio de Estados Unidos tras la instalación de una cuarta unidad de potencia. Todos los componentes de la unidad de potencia serán nuevos para la clasificación y la carrera”, informaba el equipo Alpine.

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos

Hands up if you can't wait for the battle off the line up to Turn 1 🙋‍♂️#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/tnICKIP6fS

— Formula 1 (@F1) October 23, 2021