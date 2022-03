El Hormiguero arrancó la semana con la entrevista de Pablo Motos a los actores Ben Stiller y Adam Scott, quienes han presentado y promocionado Separación, una nueva serie. El presentador aprovechó la ocasión para preguntar al primero de ellos por un encuentro que tuvo con Rafa Nadal hace años sobre una pista: «Rafa me llamó hace ya casi 10 años para que hiciera una pequeña exhibición con Juan Martín del Potro y con él y bueno, no fue bien, no fue bien. Evidentemente yo no salí muy bien parado». Este es el vídeo de aquello.