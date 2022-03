El Hormiguero arrancó fuerte la semana con la entrevista de Pablo Motos a los actores Ben Stiller y Adam Scott, quienes han presentado y promocionado Separación, una nueva serie que se acaba de estrenar en la plataforma de streaming Apple TV. Y el presentador aprovechó la ocasión para preguntar al primero de ellos por un encuentro que tuvo con Rafa Nadal hace años sobre una pista.

A Ben Stiller le gusta el tenis y es un gran admirador del manacorí, con quien compartió pista en un Open de Australia. El tenista español le invitó a que fuera su pareja en un choque de dobles contra Juan Martín del Potro y una niña de 8 años, algo que fue realmente humillante para el actor «Soy muy fan de Rafa y lo que ha hecho en el Open de Australia este año ha sido alucinante. Bueno, este año no ha perdido ningún partido todavía, está haciendo una temporada impresionante», comienza diciendo. «Rafa me llamó hace ya casi 10 años para que hiciera una pequeña exhibición con Juan Martín del Potro y con él y bueno, no fue bien, no fue bien. Evidentemente yo no salí muy bien parado, pero bueno, desde entonces he dado un montón de clases de tenis para prepararme para la próxima, aunque probablemente nunca haya próxima», añade.

Trancas y Barrancas mezclan las caras de @RedHourBen y @mradamscott con la de otros famosos del cine #BenAdamEH pic.twitter.com/UtDzrbVWBV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 7, 2022



Separación, su nueva serie

Stiller, director y creador de la serie Separación, dio algún detalle de la producción en el programa: «Es una comedia laboral en la que un hombre trabaja en una empresa en la que le implantan un chip en la cabeza y cuando va a trabajar se activa el chip y se le olvida su vida personal, mientras que cuando sale de trabajar se activa de nuevo el chip y se le olvida todo lo relacionado con su vida laboral. Así que ni siquiera sabe a qué se dedica en su trabajo ni quién es cuando está trabajando. Es un concepto raro, pero muy interesante».

El presentador de El Hormiguero también ha visto la serie y cuenta que cuando uno apaga la televisión continúa dándole vueltas, comentario con el que bromea Stiller: «Ese efecto secundario es tecnología de Apple, que te está mandando información al cerebro para que sigas pensando en la serie incluso cuando no la estás viendo. No, ahora en serio, lo interesante de la serie para mí es que es una metáfora de la vida, porque todos estamos en nuestro trabajo, viviendo en este planeta, pero no sabemos por qué estamos aquí ni qué significa todo, y eso es también una conexión interesante de los que pasa con las personas en su trabajo».