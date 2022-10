El partido que enfrentó al Barcelona con el Inter de Milán estuvo protagonizado por la polémica. La jugada que hizo estallar al Barça llegó en el descuento cuando ni el árbitro ni el VAR consideraron como penalti una mano de Dumfries tras no alcanzar el balón en un despeje de cabeza. En la emisora catalana RAC1, conocidos por su extremismo a la hora de narrar los partidos de los culés, no daban crédito a la decisión arbitral. «¡Es penalti, sería un escándalo si no lo pita porque es clarísimo!», decían mientras se revisaba la jugada. «¡No me lo puedo creer! ¡No entiendo nada!», sentenciaban tras conocerse la decisión final.